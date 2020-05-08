ЕК рекомендовала не открывать границы Шенгенской зоны до середины июня

"Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на необязательные путешествия внутри Евросоюза до 15 июня", - говорится в заявлении.

По словам экспертов, сегодняшнее решения связано с тем, что пандемия по-разному протекает в мире. Если ряд стран Европы приступили с поэтапному смягчению карантина, во многих регионах мира пик заболеваемости еще не пройден.