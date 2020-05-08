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08.05.2020 19:17
Рубрика: В мире

ЕК рекомендовала не открывать границы Шенгенской зоны до середины июня

Текст: Владимир Шилов
Границы Шенгенской зоны должны быть закрыты до середины июня, чтобы избежать второй волны коронавируса. Соответствующая рекомендация содержится в обнародованном сегодня заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС.

"Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на необязательные путешествия внутри Евросоюза до 15 июня", - говорится в заявлении.

По словам экспертов, сегодняшнее решения связано с тем, что пандемия по-разному протекает в мире. Если ряд стран Европы приступили с поэтапному смягчению карантина, во многих регионах мира пик заболеваемости еще не пройден.

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В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Европейская комиссия

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