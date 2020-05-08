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Рубрика: В мире

Экс-помощница Байдена призвала его выйти из предвыборной гонки

Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: AFP/MANDEL NGAN Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: AFP/MANDEL NGAN
Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: AFP/MANDEL NGAN

Бывшая сотрудница Сената конгресса США Тара Рид, утверждавшая, что 30 лет назад подверглась домогательствам со стороны кандидата в президенты Джо Байдена, предложила ему выйти из предвыборной гонки. Об этом она заявила в опубликованном в Twitter интервью журналисту Мегин Келли.

Фото: REUTERS/Larry Downing
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Рид призвала Байдена, который сегодня является наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии, "принять ответственность" и выйти из президентской гонки, пишет ТАСС. При этом женщина отметила, что очень хотела бы такого поступка, но "он так не сделает".

Рид была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором от штата Делавэр. А апреле этого года она выступила в СМИ с обвинениями в адрес политика. Байден назвал все неправдой, отметив, что в версии Рид есть нестыковки.

Президентские выборы в США запланированы на третье ноября. Национальный съезд Республиканской партии пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). На нем республиканцы выдвинут президента Дональда Трампа на второй срок. У демократов в ходе праймериз победил Байден. Съезд Демократической партии состоится 24-27 августа в Милуоки (штат Висконсин).

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