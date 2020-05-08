ФАС: Цены на яйца стабилизировались

После традиционного роста цен накануне Пасхи средняя цена на яйца на 8 мая 2020 года стабилизировалась и составляет 56,92 рублей, тогда как еще 20 апреля она составляла 58 рублей, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

По оценке ведомства, рост цен с начала года был связан, в том числе, с увеличением затрат аграриев на приобретение импортных кормов, импортного племенного яйца и суточного молодняка в связи с ростом курса валюты. При этом существенное влияние на цены оказывает сезонный фактор.

В последние дни снижаются цены и на другие продукты питания - например, помидоры и огурцы, добавляют в ФАС.

По мнению заместителя руководителя ФАС России Павла Заборщикова, фиксированные ранее скачки стоимости отдельных категорий товаров были обусловлены как серьезными изменениями в российской и мировой экономике, так и ажиотажным, неконтролируемым спросом. "Однако в случае, когда рост цен на продукты питания не обоснован экономически, а вызван только лишь желанием получить дополнительную прибыль за счет граждан, ФАС России будет применять все предусмотренные законом меры антимонопольного реагирования", - утверждает представитель ведомства.