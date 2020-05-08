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08.05.2020 16:39
Рубрика: Культура

Фестиваль "Дикая Мята" перенесен на более позднюю дату

Текст: Александр Алексеев
Ежегодный, уже 14-й по счету open-air "Дикая Мята" должен был состояться с 19 по 21 июня на поле села Бунырево Алексинского района Тульской области. Теперь он перенесен в лучшем случае на 14-16 августа. Об этом на странице фестиваля в Facebook сообщил его основатель, идеолог и продюсер Андрей Клюкин, прежде работавший в команде "Нашествия".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

- Вот уже 13 лет фестиваль является для меня основным детищем, источником вдохновения, энергии и любви. Многие его посетители знают меня лично, а кто-то только по социальным сетям и интервью. Для вас не секрет, как мы с командой относимся к фестивалю. - Написал Андрей Клюкин. - Мы всегда говорили и говорим, что фестиваль - это не сцены, дорожки, фудтраки, и... даже не артисты. Фестиваль - это вы - наши зрители… В 2020 году я первый раз подведу вас. Мы не можем провести фестиваль в запланированные даты 19-21 июня. Приношу вам свои искренние извинения!

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Конечно, причины очевидны сейчас для всех, и это не наше решение. Мы подготовили для вас лучший фестиваль за всю нашу историю, мы делали это 9 месяцев! Мы вложили в "Дикую Мяту" огромный объем сил, финансовых средств и любви, но мы вынуждены подчиниться сложившимся обстоятельствам…

При этом, Клюкин сообщил, что "при неблагоприятном развитии событий", которые сейчас "никто не может прогнозировать", не исключено, что "Дикую мяту" придется перенести и вовсе - на следующий год.

Напомним, среди участников "Дикой Мяты" 2020 года были заявлены Гарик Сукачев, украинцы Green Gray, "Текиладжаззз", открытие года Алена Швец и другие артисты.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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