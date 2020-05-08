Новости

СМИ: В плей-офф НХЛ в этом сезоне могут сыграть 24 клуба 11:54
Исполнитель роли Голлума прочитает всего "Хоббита" 11:53
ВЦИОМ: 93 процента россиян считают День Победы общим праздником 11:52
В Испании задержали планировавшего устроить теракт в Барселоне марокканца 11:50
Создан универсальный маркер для раннего выявления онкологии 11:49
Видео: Самарские фронтовики прочли стихотворение Гамзатова о войне 11:46
33-летняя актриса Мария Ивакова заразилась коронавирусом 11:44
Путин назвал любовь к Родине основой жизни 11:44
Боб Дилан выпустит первый за восемь лет альбом 11:42
Главврач медцентра в Коммунарке рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 11:36
К юбилею Победы "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Молодую гвардию" 11:35
Суд обязал нижегородский Минздрав выдать ребенку лекарство за 47 млн 11:35
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей 11:33
Инфекционисты оценили вероятность пика коронавируса в России 11:30
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве младше 65 лет 11:21
В Крыму разъяснили, когда нужно носить маску на улице 11:20
В Воронеже придумали антидот для пчел 11:20
В Коми 12-летний мальчик погиб от удара током на электроподстанции 11:13
Французский академик назвала отличия русских от европейцев 11:06
К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник 11:05
Jeep Wrangler дважды провалил простой краш-тест 11:00
На Среднем Урале количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1500 10:58
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни 10:51
В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки 10:50
В День Победы в Прикамье состоится праздничный телемарафон 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 11:06
Рубрика: В мире

Французский академик назвала отличия русских от европейцев

Текст: Владимир Шилов

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала различия русских от европейцев, считает крупный французский специалист в области русского языка, литературы и истории, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс. Ее слова приводит РИА Новости.

Фото: Я.Н.Халип / Главархив Москвы
Проект "Москва - с заботой об истории" открывает первую онлайн-выставку

У жителей России, считает француженка, хорошо развито "чувство истории" из-за пережитых трагедий XX века. Вторым параметром историк называет обостренное "чувство смерти".

"В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остается для последнего прощания", - пояснила Каррер д'Анкосс.

Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. Европейцы, продолжила она, думают только о настоящем. Понятие смерть они заменили на более нейтральное "уход из жизни".

В мире Европа Франция Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса