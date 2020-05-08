Французский академик назвала отличия русских от европейцев

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала различия русских от европейцев, считает крупный французский специалист в области русского языка, литературы и истории, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс. Ее слова приводит РИА Новости.

У жителей России, считает француженка, хорошо развито "чувство истории" из-за пережитых трагедий XX века. Вторым параметром историк называет обостренное "чувство смерти".

"В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остается для последнего прощания", - пояснила Каррер д'Анкосс.

Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. Европейцы, продолжила она, думают только о настоящем. Понятие смерть они заменили на более нейтральное "уход из жизни".