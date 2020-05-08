Голикова рассказала о мерах по улучшению жилищных условий ветеранов

Накануне празднования 75-летия Победы премьер-министр Михаил Мишустин по видеосвязи собрал совещание, чтобы обсудить меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Все они объединены в отдельном комплексном плане, в том числе вопросы улучшения жилищных условий.

Программа реализуется давно и не теряет свою актуальность, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова. Это связано с тем, что ветераны каждый год приезжают в Россию на постоянное место жительства. В апреле было подписано распоряжение правительства о выделении 352 миллионов рублей для тех граждан, кто вновь встал в очередь. "Это 221 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе 50 участников и инвалидов, имеющих приоритетное право на обеспечение жильем. Часть из них уже приобрели жилые помещения", - рассказала зампред правительства.

Еще 473 миллиона рублей заложено в бюджетах регионов на ремонт жилых помещений, в которых, по данным на этот год, проживают около 19,3 ветеранов Великой Отечественной войны.

Другой раздел плана посвящен здоровью ветеранов, для которых организовано диспансерное обследование с последующим оказанием медицинской помощи. К марту диспансеризацию прошли 70,4 тысячи человек, 46 процентов на дому. Медицинская помощь была оказана 54 тысячам.

Из-за распространения коронавируса обследования были приостановлены, чтобы уберечь ветеранов от инфекции. "Мы эту работу продолжим и снова ее возобновим, когда это станет возможным в связи с улучшением эпидемиологической ситуации", - заверила Голикова.

Также почти 70 тысяч ветеранов получили льготные лекарственные препараты на общую сумму в 350 миллионов рублей.