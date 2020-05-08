Госдеп США одобрил продажу Египту более 40 вертолетов Apache

Вашингтон собирается продать Египту более 40 военных вертолетов. Сумма контракта - 2,3 миллиарда долларов.

Американский госдеп вынес положительное решение по данному вопросу, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны США. В рамках заключенной ранее сделки Каир должен получит 43 винтокрылые машины. Речь идет о вертолетах AH-64E Apache.

В период с 2013 по 2017 годы отношения между двумя странами были, мягко говоря, натянутыми. Многие эксперты говорили о периоде охлаждения. Вашингтон тогда резко ограничил поставку военной техники Египту. Однако в апреле 2017 года Белый дом принял решение возобновить в полном объеме поставки вооружений.