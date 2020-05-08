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08.05.2020 11:30
Рубрика: Общество

Инфекционисты оценили вероятность пика коронавируса в России

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Ярко выраженного пика эпидемии в России может не быть. Об этом сообщает РБК после проведенного опроса медицинских экспертов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Вполне возможен сценарий без взрывного пика. За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет. И сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад", - считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Он отметил, что количество выявленных больных растет также в основном за счет бессимптомных и легких форм. По данным Роспотребнадзора, за последние две недели количество выявленных носителей вируса без клинических проявлений составляет почти 50% от их общего ежесуточного количества.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов уверен, что принятые карантинные меры могли помочь России избежать резкого роста количества больных на первом этапе эпидемии.

"Главным является момент, когда количество выздоровевших начнет превышать количество заболевших", - отметил врач.

В материале также приводятся слова директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Василия Акимкина, который также заявлял, что в результате принятых государством ограничительных мер пик коронавируса в России может быть сглаженным.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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"Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные. Это позволило выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому этого пика, который все ожидают, может и не быть. Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно", - поделился своим мнением академик.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на утро 8 мая в РФ выявлено 10 699 новых случаев, большая часть которых приходится на Москву - 5 846 выявленных. Как ранее отмечали эксперты, пик распространения коронавируса в целом по России будет иметь неярко выраженный характер, так как огромные территории и разный период появления первых зараженных в разных регионах сгладят общую картину заболеваемости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 6 мая сообщил, что страна пока не вышла на плато по заражаемости коронавирусом, отметив, что пока идет ежедневный рост заражений, говорить о плато рано.

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