Интервенции помогли стабилизировать цены на зерно и муку

Реализация зерна из госфонда идет меньше месяца. И пока она не везде проходит гладко - отдельные элеваторы пытаются завысить цены на отгрузку интервенционного зерна. Однако в Минсельхозе утверждают, что эффект от них уже очевиден - цены на зерно и муку в России удалось стабилизировать.

С 13 апреля по 7 мая из интервенционного фонда продано 562,2 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, 495,4 тыс. тонн пшеницы 4-го класса, 65,3 тыс. тонн пшеницы 5-го класса, 15,3 тыс. тонн фуражного ячменя. Всего на торгах реализовано более 1,1 млн т зерна на сумму почти 13,9 млрд рублей, следует из данных Национальной товарной биржи.

Благодаря интервенциям, а также квоте на экспорт зерна на прошлой неделе цены на зерно и муку в России стабилизировались, и корректировка цен продолжится, уверены в Минсельхозе. На торгах планируется реализовать до 1,5 млн тонн зерна из госфонда. Всего же там хранится чуть более 1,75 млн т. От интервенций, судя по всему, не откажутся и потом. "В дальнейшем Минсельхоз планирует доработать механизм интервенций зерна с учетом текущих потребностей рынка", - рассказали "РГ" в ведомстве.

В ходе торгов в этом сезоне несколько элеваторов были уличены в завышении цен на отгрузку зерна госфонда. Так, "Объединенная зерновая компания" (оператор интервенций) выявила двукратное завышение расценок на элеваторах в Омской области. К решению вопроса были подключены ФАС и даже Генеральная прокуратура. В некоторых регионах антимонопольная служба уже провела проверку элеваторов, отгружающих зерно из интервенционного фонда, рассказала помощник руководителя Анна Мирочиненко. Так, по ее словам, в Саратовской области антимонопольная служба совместно с прокуратурой установили, что "Ершовский элеватор" значительно поднял цены на свои услуги без экономически обоснованных на то причин. Руководству элеватора было вынесено предостережение. Сейчас элеватор снизил цену на отгрузку зерна интервенционного фонда, уточняет Мирочиненко. И такая работа будет продолжена, обещают в ведомстве.

Вице-президент Российского союза пекарей Алексей Лялин признает, что на подавляющем большинстве торгов мукомолам удалось купить пшеницу из госфонда по цене ниже рынка. Хотя были единичные случаи, когда цена за лот поднималась выше. Но существенно сбить цены на муку не удалось, считает Лялин. По его оценке, сейчас пшеничная мука высшего сорта стоит 22 руб./кг, тогда как средняя цена в "мирное" время составляла 17,5 руб./кг. При этом в России вовсе не осталось ржи. Сейчас хлебопеки вынуждены покупать ее в Прибалтике по "баснословным" ценам. В итоге ржаная мука стоит около 21,5 руб./кг, тогда как обычно обходилась дешевле пшеничной в среднем на 3 руб./кг.

По данным Национального союза зернопроизводителей, к концу апреля цены на зерно несколько снизились только на экспортно ориентированном юге. Произошло это из-за приостановки поставок российского зерна за рубеж, считают в союзе. Напомним, экспортная квота в 7 млн тонн зерна за пределы ЕАЭС была установлена Минсельхозом с 1 апреля по 30 июня. И уже 26 апреля она была выбрана. По информации ФТС, экспорт зерна в этом агросезоне на 27 апреля 2020 года составил 37,8 млн тонн. Это почти на 5,5% ниже аналогичного показателя прошлого сельхозгода, когда из страны было вывезено почти 40 млн тонн зерна.