Интервенции помогли стабилизировать цены на зерно и муку

Новости

Самый посещаемый нацпарк США объявил о своем открытии с девятого мая 04:07
Госдеп США одобрил продажу Египту более 40 вертолетов Apache 03:55
Турецкие ученые разработали препарат для лечения COVID-19 03:51
Старатель из Магадана за месяц выиграл миллион рублей в лотерею 03:48
Учреждения культуры Якутии создали "Танк Победы" из фотографий 03:42
В Саудовской Аравии спецподразделение проконтролирует соблюдение карантина 03:28
"Чешские авиалинии" с 18 мая возобновят международные рейсы 03:25
Жителей Петербурга обяжут носить маски и перчатки в общественных местах 03:00
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом 02:54
За неделю 24 иностранных летательных аппарата провели разведку у границ РФ 02:14
ВОЗ: В Африке от коронавируса могут умереть до 190 тысяч человек 01:43
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране 01:25
Трамп назвал чью-то глупость причиной пандемии коронавируса 00:53
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента 00:13
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая 00:05
Предпринимателям втрое увеличат срок оплаты административных штрафов 00:05
В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч 07.05.2020
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США 07.05.2020
Ученые: Антитела к коронавирусу вырабатываются почти у всех переболевших 07.05.2020
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о "вмешательстве РФ" 07.05.2020
Туроператоры при ЧС смогут предлагать другие туры вместо возврата средств 07.05.2020
Создателя проекта "Омбудсмен полиции" обвинили в вымогательстве 07.05.2020
Банкир Власов арестован на 2 месяца по делу о выводе денег 07.05.2020
Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1 закрыли на карантин 07.05.2020
США отказались от уголовного преследования экс-советника Трампа Майкла Флинна 07.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Интервенции помогли стабилизировать цены на зерно и муку

Текст: Татьяна Карабут
Реализация зерна из госфонда идет меньше месяца. И пока она не везде проходит гладко - отдельные элеваторы пытаются завысить цены на отгрузку интервенционного зерна. Однако в Минсельхозе утверждают, что эффект от них уже очевиден - цены на зерно и муку в России удалось стабилизировать.
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

С 13 апреля по 7 мая из интервенционного фонда продано 562,2 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, 495,4 тыс. тонн пшеницы 4-го класса, 65,3 тыс. тонн пшеницы 5-го класса, 15,3 тыс. тонн фуражного ячменя. Всего на торгах реализовано более 1,1 млн т зерна на сумму почти 13,9 млрд рублей, следует из данных Национальной товарной биржи.

Фото: iStock
Минсельхоз доработает механизм квотирования экспорта зерна

Благодаря интервенциям, а также квоте на экспорт зерна на прошлой неделе цены на зерно и муку в России стабилизировались, и корректировка цен продолжится, уверены в Минсельхозе. На торгах планируется реализовать до 1,5 млн тонн зерна из госфонда. Всего же там хранится чуть более 1,75 млн т. От интервенций, судя по всему, не откажутся и потом. "В дальнейшем Минсельхоз планирует доработать механизм интервенций зерна с учетом текущих потребностей рынка", - рассказали "РГ" в ведомстве.

В ходе торгов в этом сезоне несколько элеваторов были уличены в завышении цен на отгрузку зерна госфонда. Так, "Объединенная зерновая компания" (оператор интервенций) выявила двукратное завышение расценок на элеваторах в Омской области. К решению вопроса были подключены ФАС и даже Генеральная прокуратура. В некоторых регионах антимонопольная служба уже провела проверку элеваторов, отгружающих зерно из интервенционного фонда, рассказала помощник руководителя Анна Мирочиненко. Так, по ее словам, в Саратовской области антимонопольная служба совместно с прокуратурой установили, что "Ершовский элеватор" значительно поднял цены на свои услуги без экономически обоснованных на то причин. Руководству элеватора было вынесено предостережение. Сейчас элеватор снизил цену на отгрузку зерна интервенционного фонда, уточняет Мирочиненко. И такая работа будет продолжена, обещают в ведомстве.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Минсельхоз ожидает рекордный объем производства тепличных овощей

Вице-президент Российского союза пекарей Алексей Лялин признает, что на подавляющем большинстве торгов мукомолам удалось купить пшеницу из госфонда по цене ниже рынка. Хотя были единичные случаи, когда цена за лот поднималась выше. Но существенно сбить цены на муку не удалось, считает Лялин. По его оценке, сейчас пшеничная мука высшего сорта стоит 22 руб./кг, тогда как средняя цена в "мирное" время составляла 17,5 руб./кг. При этом в России вовсе не осталось ржи. Сейчас хлебопеки вынуждены покупать ее в Прибалтике по "баснословным" ценам. В итоге ржаная мука стоит около 21,5 руб./кг, тогда как обычно обходилась дешевле пшеничной в среднем на 3 руб./кг.

По данным Национального союза зернопроизводителей, к концу апреля цены на зерно несколько снизились только на экспортно ориентированном юге. Произошло это из-за приостановки поставок российского зерна за рубеж, считают в союзе. Напомним, экспортная квота в 7 млн тонн зерна за пределы ЕАЭС была установлена Минсельхозом с 1 апреля по 30 июня. И уже 26 апреля она была выбрана. По информации ФТС, экспорт зерна в этом агросезоне на 27 апреля 2020 года составил 37,8 млн тонн. Это почти на 5,5% ниже аналогичного показателя прошлого сельхозгода, когда из страны было вывезено почти 40 млн тонн зерна.

Экономика АПК Экономика ВЭД Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам