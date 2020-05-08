Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента

Проведение назначенных на 10 мая выборов президента Польши находится под угрозой, сообщили в Государственной избирательной комиссии (ГИК).

"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.

Причиной этого, как сообщили в ведомстве, стали "принятые в связи с эпидемией коронавируса новые нормы". Без бюллетеней голосование, как известно, невозможно.

"ГИК информирует избирателей, избирательные комитеты, кандидатов, избирательную администрацию и органы местного самоуправления, что голосование в день 10 мая 2020 года не может состояться", - констатировали в избиркоме.