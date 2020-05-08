"Известия" запускают серию редакционных спецпроектов к 75-летию Победы

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне МИЦ "Известия" подготовил уникальные спецпроекты, посвященные Году Памяти и Славы.

Так, в рамках проекта "Мы будем вспоминать", который в ближайшее время появится на портале IZ.RU, можно впервые в открытом доступе увидеть десятки исторических снимков, сделанных во время войны корреспондентами "Известий", архивные страницы газет военного времени, а также почитать рассказы о самих известинцах - истории, которые раньше не были доступны широкой аудитории. В дни войны на фронт ушли 34 сотрудника газеты. Корреспонденты часто выходили на линию огня, рискуя жизнью, все годы войны были на передовой, создавая уникальную хронику того времени. Каждый из них оставил свой след в военной летописи. Известинцы оперативно передавали из самых горячих точек материалы в редакцию, чтобы читатели на следующий день узнали о последних событиях на передовой со страниц газеты. Всего с 24 июня 1941-го по 9 мая 1945-го вышло 1 195 номеров "Известий".

В другом специальном проекте "Историческое сражение" "Известия" анализируют, почему итоги Второй мировой войны так часто становятся яблоком раздора между Россией и Западом. Авторы ищут ответы на насущные вопросы: как и почему на Западе пытаются переписать историю войны? Кто на самом деле помог Гитлеру прийти к власти и поддерживал чудовищные преступления нацистского режима? Почему многим преступникам удалось уйти от наказания и многие другие. Не секрет, что именно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выпады в адрес России со стороны бывших союзников по антигитлеровской коалиции и Варшавскому договору начали носить откровенно оскорбительный и лживый характер, сносятся памятники советским воинам-освободителям. Авторы "Известий" провели масштабную аналитическую и исследовательскую работу и делятся своими выводами, кому же выгодна ложь в адрес России.

Газета "Известия" также подготовила спецпроект, в рамках которого предоставит в онлайн-доступе изображения оригинальных архивных газет, в которых публиковались самые важные сообщения того времени - связанные с завершением войны. Увидев и прочитав эти газеты, читатель сможет прочувствовать ту атмосферу, которая царила в стране 9,10 и 11 мая 1945 года. Ведь тогда журналисты "Известий" старались запечатлеть мельчайшие подробности этих исторических дней: на первых полосах газеты публиковались такие важные документы, как акт о капитуляции, правительственные телеграммы, приказы о награждениях, а третьи и четвертые полосы были отданы репортерам газеты, которые рассказывали о праздничной атмосфере, царившей в Москве, Ленинграде, Свердловске, Киеве, Баку, Минске, Берлине, Варшаве.

Еще один проект "Известия Победы" МИЦ "Известия" подготовили специально для социальной сети "Одноклассники". В рамках проекта эксклюзивно для пользователей соцсетей была создана новая увлекающая игра-головоломка "Выезжайте на парад", где участнику предстоит провести военную технику через препятствия. Всего в игре 75 уровней. Кроме того, в соцсети запущены уникальные праздничные стикеры, состоящие из известных фраз и изображений со времен войны, с помощью которых любой желающий может поздравить своих близких или просто любого человека с Днём Победы! Установить их можно по ссылке.