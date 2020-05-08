Кабмин одобрил поправки в федеральный закон "О полиции"

Напомним, законопроект разработан во исполнение пункта 23 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2019 год, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2018 г. № 2935-р и внесен в Правительство в декабре 2019 года.

Поправки буквально вызваны жизнью - они были выработаны на основе правоприменительной практики последних лет. Они потребовались, чтобы конкретизировать, уточнить имеющиеся у полиции полномочия для быстрого и эффективного пресечения противоправных действий. Некоторые из них направлены на устранение имеющихся правовых пробелов. Особое внимание уделено повышению уровня личной безопасности и правовой защищенности сотрудников. Есть поправки, которые предоставляют полицейским права, уже имеющиеся у представителей других правоохранительных ведомств.

Разработчики законопроекта предполагают, что принятие поправок позволит органам внутренних дел работать более оперативно и качественно по многим направлениям. По их мнению, изменения в законе никак не повлияют на жизнь законопослушных граждан, не затронут их личные права и свободы.

Основные новеллы, которые МВД России предлагает внести в Федеральный закон "О полиции", комментируют эксперты - члены Общественного совета при МВД РФ.

Краткое содержание поправок с комментариями:

1. Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им опасных, т. е. угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий.

В настоящее время в соответствии с частями 4 и 5 статьи 5 Федерального закона "О полиции" сотрудник полиции при обращении к гражданину или в случае обращения к нему гражданина обязан представиться (назвать свои должность, звание, фамилию).

На практике возникают ситуации, когда полицейский должен действовать незамедлительно (например, при пресечении преступления) и не имеет времени, чтобы представиться. С формальной точки зрения это являлось нарушением закона. Предлагается разрешить сотруднику представляться гражданам после завершения активной фазы подобных событий (например, сразу после пресечения противоправных действий, когда угроза жизни или здоровью самому сотруднику либо другим гражданам миновала).

Шаркович Юрий Александрович, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, лидер Общественного движения "Гражданин":

Начнем с одной из более обсуждаемых поправок, которая гласит, что полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения угрожающих жизни и имуществу противоправных действий.

Что мы имеем на сегодняшний день согласно Закону "О полиции"? Сотрудник полиции обязан представиться, то есть должен назвать свою должность, звание и фамилию. Мы с вами прекрасно понимаем, что в деятельности правоохранительных органов оперативность принятия решений крайне важна, особенно, когда совершаются преступления, которые сотрудник полиции должен остановить и остановить оперативно. Зачастую эти секунды на представление могут стоить жизни не только сотруднику полиции, но и лицу, которому необходима помощь. И давайте не забывать, что после задержания сотрудник органов внутренних все равно представится. То есть мы не лишаемся представления сотрудника правоохранительных органов, но получаем возможность оперативно реагировать на экстренную ситуацию.

2. Полицейским будет разрешено применять обнаженное оружие не только в случае, если задерживаемый пытается его выхватить, но и в других ситуациях, когда действия последнего расценены как угроза нападения.

Сегодня в соответствии со статьей 24 Федерального закона "О полиции" сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие, а если потребуется, то и применить его только в определенных статей 23 указанного закона случаях. К примеру, если при задержании злоумышленник отказывается подчиниться и стремится сократить расстояние, указанное полицейским с обнаженным огнестрельным оружием, либо пытается прикоснуться к оружию.

Однако до сих пор в законе не учитывался такой фактор, как угроза нападения. Допустим, несмотря на все предупреждения сотрудника полиции с обнаженным огнестрельным оружием, правонарушитель замахивается на него (например, ножом) либо старается ослепить.

Конкретизированная редакция нормы разрешит полицейскому не дожидаться наступления тяжких последствий воспринимать действия правонарушителя как угрозу нападения и применять огнестрельное оружие.

Аналогичная норма уже действует для сотрудников органов государственной охраны (например, пункт 1 статьи 27 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ "О государственной охране").

Комментарии

Гриб Владислав Валерьевич, заместитель председателя Общественного совета при МВД России, заместитель председателя Общественной палаты Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор:

Данные изменения, связанные с изменением закона о полиции, они ожидаемые. Вы знаете, до сих пор наша полиция имеет гораздо меньше прав, чем зарубежные коллеги, и в этой связи это вполне логичные изменения. Тем более даже Рогвардия имеет по ряду направлений больше прав, нежели наши сотрудники полиции. Это вполне логично, что бы права были равными у всех органов, кто занимается обеспечением правопорядка. Кроме того, надо сказать, что изменения не носят радикальный характер, связанное одно из них с применением оружия, такие стандарты существуют во всех западных странах. Хочу сказать, что по каждому применению оружия полицейские дают объяснения вышестоящему начальству, впоследствии прокуратуре. В этой связи кардинальных изменений по сравнению с общепринятой полицейской практикой в мире я не вижу. То же касается и вскрытию автомобилей и запрета на проход в определенные зоны, либо досмотр. Это стандартные процедуры и я хочу сказать, что мы приводим наше законодательство о полиции с общемировыми стандартами.

Химаныч Владимир Григорьевич, член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве, ответственный секретарь Региональной общественной организации "Гражданская безопасность":

За мою более чем 15-летнюю практику я стал свидетелем множества случаев, когда сотрудники полиции применяли табельное оружие при пресечении преступления и, впоследствии, сами становились фигурантами уголовных дел.

В связи с этим я приветствую представленные ныне поправки в Закон "О полиции", которые наделяют полицейского правом применять оружие в случае угрозы нападения на него. На мой взгляд, данная поправка запоздала на много лет, и сотрудники полиции, помня горький опыт своих коллег, которые стали сами обвиняемыми, зачастую опасаются применять оружие в тех ситуациях, когда это совершенно необходимо, когда неприменение оружия может повлечь за собой тяжелые последствия для других лиц и для них самих. Я считаю, что сотрудник полиции должен быть с точки зрения права гарантирован от какого бы то ни было преследования, в случае если применение им оружия является совершенно необходимой мерой. И только в этом случае мы можем рассчитывать на эффективное исполнение сотрудниками полиции своих обязанностей.

Шаркович Юрий Александрович, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, лидер Общественного движения "Гражданин":

Много вопросов к нам поступает по поводу предлагаемой поправки, в рамках которой полицейским будет разрешено применять обнаженное оружие, не только в случае если задерживаемый пытается его выхватить, но и в других ситуациях, когда действия последнего расценены как угроза нападения.

Да, мы с вами знаем, что на сегодняшний момент сотрудник полиции может применить обнаженное табельное оружие, но только в случаях, если сокращается дистанция, если есть неподчинение со стороны нарушителя, либо нарушитель пытается получить доступ к такому табельному оружию (например, коснуться его). Но не учитывается такой важный фактор как угроза нападения, хотя, например, у сотрудников органов государственной охраны такая норма есть и успешно применяется.

Мы с вами видели большое количество видео в социальных сетях, в которых нарушители фактически нападали на сотрудников полиции. Единственный вопрос который у нас возникал: "Почему же сотрудник полиции до сих пор не применил табельное оружие?"

Я считаю, что введение такого правового инструмента сохранит жизни сотрудникам полиции, сохранит жизни гражданам, и у нарушителей лишний раз возникнет тысяча вопросов - "А стоит ли ему совершать те действия, которые повлекут применение табельного оружия?".

3. Полицейским будет разрешено при блокировании территорий (участков местности) досматривать граждан, проходящих в эти зоны, и отказывать им в проходе, если они отказываются от досмотра.

На сегодняшний день полиция имеет право осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе в общественные места или на объекты, где проводятся публичные и массовые мероприятия, а также не допускать туда граждан, отказавшихся подвергнуться такому осмотру (пункт 18 части 1 статьи 13 Федерального закона "О полиции").

Законопроектом уточняются полномочия полиции, закрепленные в статье 16 Федерального закона "О полиции", связанные с реализацией такой меры как оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и других объектов. Предлагается определить меры, которые полицейский будет иметь право применить, в частности осматривать граждан и автомобили, в том числе с применением технических средств. Это позволит воспрепятствовать перемещению в зону оцепления предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен.

Следует отметить, что военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации уже наделены правом производить досмотр и (или) осмотр граждан при осуществлении пропускного режима (пункт 10, части 1 статьи 10, пункт 6 части 1 статьи 15 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации").

Комментарии

Борисов Игорь Борисович, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека:

Сегодня технологии развиваются быстрыми темпами, к сожалению, вместе с ними развивается и преступное сообщество, мы должны дать на вооружение своим правоохранительным органам, четкие средства борьбы с преступностью и преступлениями. Я полагаю, что внесенные поправки в Закон "О полиции" как раз направлены для борьбы с современными преступлениями, это касается и досмотр автомобилей, которые сегодня развиваются в частности, как каршеринг и зачастую используется преступниками. Также сегодня появилась возможность организовывать массовые публичные мероприятия, это тоже требует особого подхода полиции, техника достигает таких высот, что полицейский должен проводить досмотр, именно на месте, иначе могут погибнуть люди. Поэтому с этой точки зрения считаю, что поправки вполне допустимы, правомерны и необходимы. Они должны, не только проходить все чтения в Государственной думе под контролем общественности, но также их практика и правоприменение должны проходить в рамках контроля со стороны общественности, которая сегодня развивается достаточно быстро и стала достаточно сильным отрядом для контроля законности исполнения правопорядка.

Шаркович Юрий Александрович, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, лидер Общественного движения "Гражданин":

Еще одна интересная предлагаемая поправка - полицейским будет разрешено при блокировании территорий, участков местности досматривать граждан, проходящих в эти зоны и отказывать им в проходе, если они отказываются от досмотра. Что интересно, у военнослужащих войск национальной гвардии уже существует правовая норма при досмотре осмотре граждан во время пропускного режима.

И здесь стоит вернуться к существующей норме закона. Открываем статью 16 Закона "О полиции" и видим, что полиция имеет право проводить по решению руководителя территориального органа, лица, его замещающего, оцепление, блокирование участков местности. При каких условиях?

- При ликвидации последствий аварии;

- При проведении мероприятий по предупреждению, пресечению массовых беспорядков;

- При розыске лиц, совершивших побег из-под стражи либо уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;

- При преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений;

- При проведении контртеррористических операций.

Мы с вами видим, что цели блокирования и оцепления таких участков понятны, и мне кажется, что досмотр и осмотр граждан, которые хотят попасть внутрь такого участка, либо хотят выйти из такого участка, вполне объективен и вполне понятен. Ведь только так сотрудники полиции смогут предотвратить нарушения и пагубные последствия таких действий.

4. Полицейским будет разрешено вскрывать автомобили в отсутствии их владельцев для предотвращения преступлений, обеспечения безопасности граждан и при массовых беспорядках, при этом автовладельцы должны быть уведомлены о вскрытии в течение 24 часов.

Право на вскрытие транспортных средств необходимо полиции для спасения жизни граждан, с которыми произошел несчастный случай или имеется угроза здоровью, для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, проверки сообщения об угрозе террористического акта.

В полицейской практике нередки случаи, когда подозреваемые в совершении преступления (например, в краже автомобиля) пытаются скрыться, а при их обнаружении блокируют двери транспортного средства. Тогда его вскрытие - единственный способ задержать правонарушителей.

Бывает, что родители на длительное время оставляют своих детей в салоне автомобиля и тем самым подвергают их опасности. И в этом случае спасти ребенка можно только вскрыв транспортное средство.

Аналогичное полномочие в настоящее время предоставлено войскам национальной гвардии Российской Федерации (статья 11 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации").

Следует отметить, что предлагаемая правовая норма обязывает полицейских уведомить собственника в течение суток о проникновении в его машину и обеспечить ее недоступность для других лиц на это время.

Комментарии

Бреев Вадим Вячеславович, секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, заместитель генерального директора Общероссийский общественной организации "Российское авторское общество":

Я хочу сказать, что в первую очередь, эти поправки в законопроект направлены на усиление гарантий защиты прав граждан. В первую очередь, нашего базового права гражданина на безопасность, так как наделяет сотрудников полиции дополнительными возможностями при действии в экстремальных ситуациях. Сотрудники полиции получат право входить в жилые помещения или иные помещения для задержания лиц.

Также может возникнуть необходимость в преследовании подозреваемого, если он попытается скрыться на частной территории. И полиция получит возможность вскрывать транспортные средства граждан только в строго определенных случаях (я хотел бы это обязательно отметить). Это, например, для спасения жизни или здоровья человека.

Мне кажется, что это очень достаточно верное и правильное решение, потому что все положения законопроекта основаны на результатах большого анализа правоприменительной практики, в ходе которого был выявлен ряд проблем.

Булавин Александр Сергеевич, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, член Ассоциации юристов России:

Касаемо предложенных поправок в Федеральный закон "О полиции", хотелось бы отметить, что данные поправки действительно очень важны, поскольку полицейская деятельность неизбежно связана с ограничением прав и свобод граждан. Необходимо при определении объемов полномочий сотрудников полиции помнить о конституционно-правовом требовании, что ограничение прав и свобод граждан возможно только в интересах обеспечения безопасности общества и государства. Если анализировать предложенный текст законопроекта, можно сказать, что авторами данное требование в целом было соблюдено. Конечно, зачастую, особенно при расширении полномочий сотрудников полиции возникает дискуссия в обществе, некое волнение, но в данном случае какие то простые примеры, которые наверно понятны каждому, например, предлагается разрешить сотрудникам полиции вскрывать автомобили при наличии угрозы жизни и здоровью граждан. Представим себе ситуацию, в которой ребенок оказывается без попечения родителей в запертой машине, думаю, все согласятся с тем, что в данной ситуации полицейскому следовало бы дать право спасти этого ребенка. Поэтому в целом, поправки нацелены именно на соблюдение баланса интересов общества и государства. В любом случае, контроль за деятельностью сотрудников полиции будет осуществляться как прокуратурой, так и посредством судебного контроля. Что в целом позволит соблюсти охраняемые законом интересы. В любом случае, МВД традиционно еще с момента принятия ФЗ "О полиции" обсуждает с общественностью все возможные нововведения, мы помним, что ФЗ "О полиции" был первым, который за много лет был вынесен на всенародное обсуждение и данная тенденция, она сохраняется и, я думаю, в итоге, после прохождения всех законодательных процедур и подписания закона Президентом, мы получим в итоге положительный эффект для всего общества.

Забелин Алексей Григорьевич, ректор АОЧУ ВПО "Московский финансово-юридический университет МФЮА":

Опасения граждан, вызванные нагнетанием в некоторых СМИ, в целом понятны, но я считаю, что они необоснованны. Для законопослушного гражданина при внесении изменений в закон никаких негативных последствий я не нахожу.

К примеру, поправка, касающаяся вскрытия автомобиля в отсутствии его хозяина для предотвращения преступления не содержит в себе отрицательных последствий, так как полиция обязана проинформировать владельца, не допустить посторонних лиц к машине. Кстати, указанная поправка с 2016 года предусмотрена Федеральным законом "О войсках национальной гвардии".

Коженов Вадим Викторович, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, президент Федерации мигрантов:

Очень часто бывают ситуации, когда из-за формального запрета полицейский не может поступить правильно в соответствии с долгом, с тем как он должен поступать и не может помочь тому, кто нуждается в помощи.

Бывает, что в машине оставляют детей, оставляют животных, соответственно внесена поправка, что давайте дадим полномочия полиции, чтобы они могли в такой ситуации эту машину вскрыть. То же самое касается жилища и всего остального. Понятно, что сейчас у нас коронавирус, пандемия, об этом все говорят, информации новой какой то мало и журналистам очень хочется "по раздувать" из этого не очень сложного законопроекта какие то чуть ли там не экстремистские задачи, что полиция будет максимально сильна, будет нарушать права граждан. Это полная чушь! Законопроект в основном направлен на то, чтобы те моменты, которые де-факто уже существуют закрепить де-юре. Чтобы люди могли спокойно работать, не боясь за то, что их оштрафуют, придет прокуратура, соответственно, и будут проблемы, потому что формально нарушили какую то запятую, все эти запятые будут убраны, можно нормально спокойно хорошо работать на благо всех жителей нашей страны.

Шаркович Юрий Александрович, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, лидер Общественного движения "Гражданин":

В предлагаемой поправке о вскрытии автомобилей говорится, что полицейским будет разрешено вскрывать автомобили в отсутствие их владельцев для предотвращения преступлений, обеспечения безопасности граждан и при массовых беспорядках. При этом автовладельцы должны быть уведомлены о вскрытии в течение 24 часов. Важно помнить, что сотрудники полиции занимаются сохранением и поддержанием правопорядка, а также безопасности граждан, и мы являемся свидетелями большого количества случаев, в которых оперативные действия сотрудников полиции к закрытому транспортному средству могут позволить спасти жизнь, например, забытого в машине ребёнка или находящегося в закрытом состоянии ребёнка.

И также хочу отметить, что здесь, в предлагаемой поправке говорится о том, что сотрудники полиции уведомят владельца о вскрытии и осуществят недопуск других лиц для того, чтобы автовладелец был спокоен о сохранности своего имущества.

5. Полицейским будет разрешено вскрывать автомобили в присутствии их владельцев для предотвращения преступлений, при подозрении на наличие предметов, запрещённых в обороте, при подозрении на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона "О полиции", полиция имеет право осуществлять личный досмотр граждан, досмотр их вещей и транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, взрывчатые вещества или наркотики.

Данные полномочия необходимы полиции для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, для пресечения преступлений, а также проверки сообщений об угрозе террористического акта.

На практике случается, когда водитель транспортного средства, остановленного с целью пресечения преступления или административного правонарушения, блокирует двери автомашины и не выполняет законные требования сотрудников полиции. В случае принятия поправок в законодательство у полицейских в таких ситуациях будет полное право принудительно вскрыть автомобиль.

Важно, что перед вскрытием транспортного средства полицейский должен представиться и предъявить документы, разъяснить автовладельцу или находящимся в машине людям их права и причину своих действий.

Комментарии

Блажеев Виктор Владимирович, ректор ФГБОУ ВО "Московский Государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина" (МГЮА):

В случае совершения административного правонарушения, преступления или иных противоправных действий мы, как правило, обращаемся в полицию требуя от полицейских своевременных и эффективных действий. Обеспечить своевременную и эффективную защиту полицейские смогут только в том случае, если у них будет достаточный объем полномочий.

Федеральный закон о внесении изменений в закон о полиции, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе как раз призван наделить полицейских вот этим необходимым объемом полномочий. Специальная норма статья 15 со значком 1 посвящена возможности вскрытия транспортного средства, предусмотрен перечень оснований, в частности к ним относятся такие основания которые связаны с совершением административных правонарушений и когда лицо в пьяном состоянии находится за рулем автомобиля и нежелает его покидать, тогда у полиции будет реальная возможность вскрыть транспортное средство и задержать лицо которое находится в нетрезвом состоянии и также преступник который может скрываться на транспортном средстве, находится в транспортном средстве тоже может быть задержан таким образом, путем вскрытия транспортного средства. Закон предусматривает механизм, который гарантирует защиту собственников этого транспортного средства от неправомерных действий. И такие жесткие меры существуют во многих странах мира, в Соединенных штатах Америки, в Германии, Южной Корее, скандинавских государствах. Полагаю, что те меры, которые будут прописаны в законе о внесении изменений в федеральный закон о полиции, будут способствовать предупреждению, пресечению и последующему эффективному расследованию административных и уголовных дел.

6. Предлагается установить норму о том, что полицейский не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию.

Это положение призвано стать дополнительной гарантией правовой защиты сотрудника полиции. Если его действия в полной мере соответствовали требованиям Конституции и законов Российской Федерации, какая-либо ответственность исключается.

Комментарии

Абрамов Константин Валерьевич, генеральный директор и председатель Правления Фонда ВЦИОМ:

Лично я для себя угрозы не вижу, если полицейским будет предоставлено право осматривать автомобили для проверки заявлений и сообщений о происшествиях, а также, естественно, для задержания злоумышленников, если они в этих автомобилях находятся. Все эти меры, как и меры, в том числе, направленные на проникновение полицейских в жилье, жилые помещения, нежилые помещения, ограничительные меры должны привести как к более быстрому задержанию преступников и, в конце концов, могут сказаться на повышении уровня безопасности общества в целом. Что касается некоторых СМИ, которые написали, что Правительство воспользовалось ситуацией ограничительных мер для принятия такого законопроекта, насколько я знаю этот законопроект разрабатывался с конца восемнадцатого года и, по моему мнению, на сегодняшний день его принятие напрямую не связано со сложившейся ситуацией.

Нормы, которые вводятся в рамках этого законопроекта, я думаю, что они могут привести, с одной стороны, к повышению эффективности работы полицейских, с другой стороны, есть надежда, что уровень безопасности в нашем обществе повысится. Понятно, что законопроект неоднозначно трактуется в различных СМИ и различными экспертами, называются различные основания по различным статьям как за, так и против. Говорят о том, что, с одной стороны, это повысит эффективность работы полицейских, быстроту их реакции на безопасность собственную, с другой стороны говорят о том, что некоторые нормы ведут к ущемлению определенных прав либо свобод. Я думаю, что в данном законопроекте авторы попытались сбалансировать эти позиции для того, что бы, с одной стороны, эффективность полиции повысилась с точки зрения пресечения противоправных действий, с другой стороны наши граждане чувствовали себя более защищенными.

Кучерена Анатолий Григорьевич, председатель Общественного совета при МВД России, Председатель центрального совета Общероссийского общественного движения "Гражданское общество", доктор юридических наук, профессор:

Предлагаемые поправки в закон о полиции, прежде всего, основаны на анализе правопроминительной деятельности органов внутренних дел. Этот анализ позволил придти к выводу, что существует ряд серьезных проблем в части эффективного осуществления органами внутренних дел своих полномочий. Я должен сказать, что этот законопроект, прежде всего, направлен на усиление гарантий граждан в защите их прав и законных интересов. Понятно, что с принятия закона о полиции прошло более 9 лет. За этот период времени произошло достаточно много изменений, в том числе изменения в уголовно-процессуальный кодекс и в другие законы и подзаконные нормативные акты. Те предложения, те поправки, которые сегодня предлагаются, они, на мой взгляд своевременны и они прежде всего необходимы для того, что бы органы внутренних дел, полиция, в частности, осуществляла свою деятельность исключительно в рамках действующего российского законодательства и соответственно те решения, которые принимаются полицией, в части осмотр места происшествия, в части других мероприятий, которые проводят органы внутренних дел, что бы это все соответствовало и Конституции России и соответствующим федеральным законам, принятым в нашей стране.

Волох Владимир Александрович - профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления:

Федеральный закон о полиции был принят в 2011 году. Прошло достаточно большое время со дня принятия Федерального закона "О Полиции", за это время жизнь показала те положительные стороны данного нормативного правового акта которым руководствуется наша полиция. В тоже время жизнь показала, что ничто не вечно и есть необходимость внести некоторые дополнения и изменения в данный ФЗ.

Мы с вами знаем, и к сожалению такие примеры бывают, что иногда в автомобиле находится лицо которому необходимо оказать помощь. К большому моему сожалению мы имеем примеры, когда нерадивые родители оставляют младенца запертого в машине, либо может пожилой человек, который тоже нуждается соответственно в оказании необходимой медицинской помощи, а сотрудник полиции не имеет право вскрывать транспортное средство. По этому я полагаю, что безусловно есть необходимость дополнить закон о полиции, что бы работник полиции в таких случаях имел право вскрыть транспортное средство. Но и аналогично, если в машине заблокировалось лицо, которое подозревается в совершении преступления. То, наверное, тоже надо предоставить сотруднику полиции право вскрыть данное транспортное средство для того, что бы задержать лицо которое подозревается в совершении преступления. Кстати, эта норма не является особой новацией, примерно аналогичными полномочиями обладают Войска национальной гвардии в соответствии с законом "О Войсках национальной гвардии Российской Федерации". По этому я полагаю, что эта норма просто приведет в соответствие и закон о полиции.

Вяткин Дмитрий Федорович, российский государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия":

Основной смысл, предлагаемых изменений в закон о полиции, которые надо отметить, прорабатывались еще с 2018 года на основании обобщения практики, предложений общественных организаций, ветеранских организаций и граждан кстати. Заключается в том, что бы уточнить имеющиеся полномочия полиции. Ведь сотрудники полиции принимают непосредственное, активнейшее участие в пресечении, раскрытии преступлений, как говорится, на месте. От оперативности их действий, от эффективности их деятельности зависит и эффективность пресечения и раскрытия преступлений в самые кротчайшие сроки, за частую счет идет буквально на минуты. Когда есть возможность зафиксировать следы преступления, задержать потенциальных подозреваемых в совершении преступления или преступников. Если имеются достаточно очевидные доказательства причастности конкретных лиц к совершению преступных деяний. Когда требуется защитить жизнь и здоровье других граждан. Когда необходимо пресечь, в том числе недвусмысленные угрозы и нападения на сотрудников полиции.

Я напомню, что в 2019 году эти цифры были озвучены в феврале Министром внутренних дел: погибло 60 сотрудников полиции. Более трех тысяч правоохранителей были ранены. Когда мы видим кадры хроники в новостях. Когда на сотрудников полиции нападают граждане, которых пытаются задержать. Когда люди бросают детей в закрытых машинах. А закон в настоящее время детально не регламентирует даже возможность проникновения в машину. В жилище зайти можно, а в машину проникнуть, вскрыть машину нельзя. Для того что бы спасти ребенка, который там сидит и задыхается. Понимаете это парадоксальная ситуация, но так оно и есть сейчас. Поэтому вот эти поправки, они призваны в первую очередь уточнить действующие полномочия сотрудников полиции. И эти полномочия уточняются для одной главой цели. Это усилить борьбу с преступностью, позволить сотрудникам полиции более эффективно исполнять свои обязанности, когда граждане обращаются к ним непосредственно. Когда сотрудники полиции занимаются пресечением противоправных деяний на местах. Действующий закон о полиции имеет явные пробелы в этом плане. Здесь по большому счету ничего нового в законопроекте нет и даже дополнительные основания применения сотрудниками полиции оружия, они, по большому счету, ничего особенно нового в действующих положениях не меняют. Если сотрудник полиции, и дошло до того, что он достал оружие, уже взвел его и требует прекращения сопротивления, прекращения противоправной деятельности от гражданина, то гражданин должен повиноваться. Что мы видим зачастую? Когда люди просто бросаются на сотрудников полиции. Использую при этом какие-то подручные предметы. Я честно скажу, зная практику в других странах и при меньшей угрозе для других людей или для самого сотрудника полиции за рубежом, зарубежные полицейские открывают огонь на поражение без разговоров. У нас законодательство гораздо мягче и надо сказать, что вот этими поправками мы особо не меняем принципиальные положения. Все, что в настоящий момент закреплено статьей 23 огнестрельного оружия лишь дополняется одной лишь фразой, что если сотруднику, который достал оружие и привел его в готовность, если в отношении него совершаются действия, которые можно расценить, как явную недвусмысленную угрозу, то, очевидно, не нужно доводить до того, что бы на сотрудника было совершено реальное, настоящее нападение. Это практика общемировая. Человек должен подчиниться законному требованию сотрудника полиции. Это самое главное. С моей точки зрения данные поправки, так как они готовились давно, так как они обсуждались, с моей точки зрения, их нужно принимать, конечно. Возможно, их нужно еще раз обсуждать, в какой-то степени дорабатывать. Но то, что подобные поправки необходимы, у меня никаких сомнений нет. Что касается положений в соответствии, с которыми сотрудники полиции не должны привлекаться к преследованию за совершение действий, совершенных на обязанности возложенных на полицию. У нас во всех практически отраслях законодательства присутствуют нормы, которые устанавливают освобождение от ответственности и гражданско-правовой и уголовной и административной ответственности за действия совершенные в условиях необходимой обороны. За действия, которые совершены или ущерб, который причинен в результате защиты жизни и здоровья других граждан. Применительно к закону о полиции эти действия могут выражаться и в том, что бы проникнуть в жилище, в том, чтобы проникнуть в автомобиль. Для того что бы эти действия могут выражаться, в том бы применить силу, да действительно к гражданину который действительно не подчиняется, который скрывается, который застигнут на месте совершения правонарушения или преступления. И в конечном итоге на действия по применению оружия в установленных законом случаях это самое главное. С моей точки зрения главной целью деятельности полиции, конечно же является охрана интересов граждан, защита правопорядка. И у сотрудников полиции должны быть необходимы инструменты для этого. Которые позволяют быстро, четко, эффективно и законно выполнять возложенные на полицию задачи. В том числе своевременно, быстро, качественно реагировать на обращения граждан. Полицейский строго ограничен законом действующим, и мы эти ограничения по большому счету никак не снимаем и не отменяем. Но дополнительные уточненные полномочия у сотрудников полиции должны быть.

Пуговкина Татьяна Николаевна, председатель Общероссийского общественного движения "Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи "Содружество":

Мы много работаем с молодежью, для молодежи, с родителями, педагогами. И не понаслышке знаем о том, как этим категориям граждан, как и любому из нас важно понятие безопасности.

Многие сейчас обсуждают предлагаемые поправки в закон о полиции. И общество у нас всегда относится насторожено к расширению чьих-либо полномочий, но, даже не будучи юристом, могу сказать, что, на мой взгляд, закон просто становится более практикоприменимым.

Когда в случаях необходимости принятия незамедлительных решений и действий, у полицейского появляется немного больше свободы. Главное, что нужно понимать, что конечно законы у нас, к сожалению, порой трактуются по-разному, но никто же не освобождает сотрудников полиции от ответственности за принятые решения или действия, которые он совершит. Любые его манипуляции, как и прежде должны фиксироваться в протоколе, акте или другом регламентирующем документе.

В целом как член Общественного совета при МВД России я поддерживаю предлагаемые поправки и понимаю, что инициатива по их принятию продиктована в первую очередь временем. И главная цель - это спасение жизней граждан, предотвращение преступлений и обеспечение общественной безопасности".

Шапарин Антон Владимирович, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза:

Важность принятия законопроекта, который дает дополнительные возможности полиции действовать в условиях чрезвычайных ситуаций борьбы с экстремизмом, а это документ, который направлен на то, чтобы повысить нашу безопасность, повысить защищенность российского общества от тех угроз, которые перед ним возникают, в том числе террористической угрозы. И он не несет в себе каких-либо ограничений, дополнительных ограничений, прав и свобод граждан. Он регламентирует те ситуации, которые возникают, когда действительно существует необходимость, острая необходимость, провести досмотр автомобиля, или провести досмотр территории, когда существует риск того, что преступник или правонарушитель предполагаемый может завладеть оружием полицейского или создать условия для того, чтобы получить доступ к такому оружию. Поэтому, конечно же, необходимо данные поправки принимать. И я уверен, что депутаты Государственной Думы, которые много времени и сил потратили на то, чтобы усовершенствовали законодательство в сфере регулирования ситуации борьбы с экстремизмом, борьбы с терроризмом, они эти поправки не могут не поддержать.

В интернете существуют многочисленные опасения о том, что полицейские будут использовать данные возможности, которые дает им новый законопроект, для того чтобы, каким то образом ограничивать права граждан, может быть злоупотреблять своими дополнительными возможностями, но сейчас в век информационных технологий, когда каждый полицейский постоянно находится под прицелом камер, под прицелом фотоаппаратов и каждый инцидент, который происходит, мгновенно становится достоянием общественности. Я уверен, что злоупотреблений мы не увидим, а те возможности, которые полиция имела ранее, на самом деле часть из предлагаемых новелл, они уже существовали в российском законодательстве, соответственно ничего драматического не изменяется, но уровень защищенности, уровень борьбы с преступностью и уровень эффективности действий полиции, безусловно, повысится.