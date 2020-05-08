"Как будто Коэны экранизируют Кинга": в Дании снимают амбициозный сериал

Молодой датский режиссер Каспер Мёллер Йенсен, автор двух короткометражек, одна из которых была в списке номинантов на кинопремию Датской киноакадемии в прошлом году, занимается съемками шестисерийного сериала под названием Nordland '99, - рассказывает Cineuropa.org.

Сценарий был написан им самим в соавторстве с Якобом Кацем Хансеном (сериал "Рагнарёк").

Ядром повествования станет тема взросления в провинциальной Дании образца 1999 года. Группа старшеклассников отправится в опасное путешествие с целью найти пропавшего друга.

Рассказывая о сериале, Мёллер Йенсен произнес весьма интригующую фразу: "Представьте себе "Великолепную пятерку", написанную Стивеном Кингом и экранизированную братьями Коэн - Nordland '99 именно такой".

Предполагается, что съемки начнутся следующей весной, но, учитывая непредсказуемость сложившейся в мире ситуации, планы могут изменяться. Предположительно в сериале снимутся Элиас Будде Кристенсен, Сандра Гульдберг Кампп и Трольс Любю.