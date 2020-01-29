Фабула, базирующаяся на Младшей Эдде, сохранила общие черты. Начинается всё с того, что боги Тор и Локи гостят в Мидгарде у семейства простых крестьян. Щедрый бог грома угощает смертных мясом собственного ездового гигантского козла. Строго наказывая не ломать костей: тогда он сможет собрать из них чудище обратно и новое мясо на скелете нарастить. Но хитрый Локи затевает многоходовочку, подговаривая крестьянского сынка Тьялфи отведать костного мозга, в результате чего тот впадает в немилость Тора и в качестве наказания отправляется с ними в Асгард в статусе мелкой прислуги.

Вслед за непутёвым братцем увивается нелегалом юная ясноглазая сестрёнка Рёсква - интересно же на обитель богов посмотреть. Интересного, однако, оказывается мало: боги всё пьют, ругаются да мрачно ждут Рагнарёка, а на гостей из Мидгарда смотрят как на рабов. Так что детишки решаются на побег, в котором им помогает такой же понукаемый хозяевами обаятельный монстрик Кварк.

К этому моменту сюжет фильма уже начинает давать ощутимый крен в сторону и от мультфильма, и тем более - от мифологической основы, с каждой минутой всё настырнее и откровеннее выталкивая бедную Рёскву на передний план. Не слишком мудрёным способом: отроковица провозглашается Избранной, единственной, кто способен спасти Асгард (который тут почему-то всю дорогу приравнивают к Вальгалле) от волка-солнцееда Фенрира и оборзевших троллеподобных великанов ётунов.

По счастью, Рёсква обладает не только ангельской внешностью, но и такими необходимыми для Избранной чертами характера, как мудрость, благородство, смелость и любовь к окружающей среде. Чего о бедолаге Тьялфи, превращённом из главного героя в беспомощного заложника событий с набором сомнительных достоинств, отнюдь не скажешь. В общем, понятно: сегодня спасти мир от гибели если кто и может, то только маленькая принципиальная девочка, которая заботится об экологии. И уж точно не заносчивый "токсичный" мальчик, которого сбить с верного пути - раз плюнуть.

На фоне такого прилежного следования авторов фильма модным тенденциям современного кино занятным, если не парадоксальным выглядит тот факт, что каст состоит преимущественно из скандинавов с характерной внешностью (в роли Тора, например, Роланд Мюллер, уже поигравший в Голливуде).

Более того - актёры ближневосточного происхождения тут всё-таки есть, но роли им достались такие, что шоураннеры "Ведьмака" и "Карнивал-Роу" за сердце схватятся: то воплощение коварства Локи, то добрый внутри, но на лицо ужасный Кварк. И быть бы создателям "Вальгаллы" заклеймёнными навеки грязными расистами среди пламенных борцов за всеобщее равноправие, если бы режиссёра и сосценариста не звали Фенар Ахмад (а до этого он, между прочим, снял "Преисподнюю" - криминальную драму о тяготах адаптации мигрантов в Дании). Хотя и это, поди, иным не помешает праведно возмутиться.

Всё это, впрочем, не более чем забавный факт, обращающий на себя внимание в основном из-за того, какой гротескный вид приобрел в наши дни крестовый поход культурных элит против всякого рода нетерпимости.

Куда существеннее другое. "Вальгалла", будучи прямой производной от детского мультика и комиксов, одновременно эксплуатирует выгодную "викингскую" эстетику (даже саундтрек постоянно мечется между Говардом Шором и группой Wardruna), откровенно мрачноватую для детского фэнтези про особенных подростков. И застревает где-то на полпути. Знаете, как будто, скажем, Тима Бёртона попросили переснять какой-нибудь классический диснеевский мультфильм, и у него в итоге получилось ни то ни сё.

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