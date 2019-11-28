Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой

В преддверии выхода четвертого сезона передачи для автолюбителей The Grand Tour на телеканале Amazon телеведущий Джереми Кларксон рассказал том, что его особо беспокоит.

По его наблюдениям, люди младше двадцати пяти лет совсем не интересуются машинами: "Прежде чем они могут сказать "мама" и "папа", в школах их учат, что машины - это зло, и это остается у них на подкорке", - приводит слова ведущего британская газета The Sun.

Его верный соратник Ричард Хэммонд вопрошает: много ли сейчас детей, у которых стены в спальнях обклеены плакатами с машинами?

Кларксон считает, что это не в последнюю степень вызвано повышением уровня тревожности в обществе и экологическим алармизмом. Мнение об угрозе глобального потепления и его последствиях впервые стало чуть ли не насильно навязываться всем. При этом он отнюдь не отрицает реальности угрозы.

Естественно, люди - далеко не дураки, они понимают, что угроза реальна, многие пересматривают свои взгляды. "Только придурок не способен изменить свою точку зрения перед лицом неопровержимых доказательств", - резко высказался Кларксон. "Вопрос только в том, что делать. Обсуждение этого вопроса намного интересней констатации происходящего", - резюмировал он.

Досталось от него и Грете Тунберг, известной на весь мир экологической активистке, номинированной на Нобелевскую премию мира: "Она - идиотка. Беспрестанные разговоры о том, что мы все умрем, не изменят ничего, дорогуша".