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Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой

Новости
    28.11.2019, 15:25
Текст:   Юлия Авакова

В преддверии выхода четвертого сезона передачи для автолюбителей The Grand Tour на телеканале Amazon телеведущий Джереми Кларксон рассказал том, что его особо беспокоит.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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По его наблюдениям, люди младше двадцати пяти лет совсем не интересуются машинами: "Прежде чем они могут сказать "мама" и "папа", в школах их учат, что машины - это зло, и это остается у них на подкорке", - приводит слова ведущего британская газета The Sun.

Его верный соратник Ричард Хэммонд вопрошает: много ли сейчас детей, у которых стены в спальнях обклеены плакатами с машинами?

Кларксон считает, что это не в последнюю степень вызвано повышением уровня тревожности в обществе и экологическим алармизмом. Мнение об угрозе глобального потепления и его последствиях впервые стало чуть ли не насильно навязываться всем. При этом он отнюдь не отрицает реальности угрозы.

Естественно, люди - далеко не дураки, они понимают, что угроза реальна, многие пересматривают свои взгляды. "Только придурок не способен изменить свою точку зрения перед лицом неопровержимых доказательств", - резко высказался Кларксон. "Вопрос только в том, что делать. Обсуждение этого вопроса намного интересней констатации происходящего", - резюмировал он.

Досталось от него и Грете Тунберг, известной на весь мир экологической активистке, номинированной на Нобелевскую премию мира: "Она - идиотка. Беспрестанные разговоры о том, что мы все умрем, не изменят ничего, дорогуша".

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