Новости

Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера 19:00
Эксперты назвали лучшие сериалы и фильмы десятилетия 15:08
Анджей Сапковский защитил сериал "Ведьмак" от нападок фанатов 13:45
35-летний актер Годфри Гао внезапно умер на съемках 12:35
Супермен в новом фильме может стать чернокожим 12:26

Актеры сериала "Война миров" рассказали об угрозах человечеству

Журнал
    27.11.2019, 19:45
Текст:   Дмитрий Сосновский (Париж - Москва)
Завершился первый сезон интернационального телепроекта "Война миров", созданного совместными усилиями FOX и Canal+. Между тем, вполне возможно, это ещё не конец: сценарист в беседе с корреспондентом "Кинократии" признался, что планирует не менее трёх сезонов. В ожидании новостей публикуем нашу беседу с британской актрисой Наташей Литтл ("Волчий зал", "Чёрное зеркало", "Пуаро") и её юным коллегой Ти Теннантом ("Толкин").

Сериал очевидно в меньшей степени является экранизацией романа Герберта Уэллса, чем классическим постапокалипсисом в духе "Противостояния" Стивена Кинга или "28 дней спустя" Дэнни Бойла. В этой связи что бы вы назвали его особенностью на фоне многочисленных произведений на эту тематику? И почему бы вы его посоветовали к просмотру?

Фото: предоставлено FOX
Британские актеры "Войны миров" рассказали о работе с французскими

Ти Теннант: Да, сюжет сильно отличается от оригинального. И, по-моему, хорошо, что действие перенесено в современность. Это позволяет установить более тесную связь со зрителем. И персонажи благодаря этому вызывают больше интереса, становятся более понятными. Да, конечно, это нечто совсем другое, но другое в хорошем смысле. Уже поэтому я бы его смотрел.

Наташа Литтл: Да, я вижу некоторую связь со Стивеном Кингом. Думаю, одна из особенностей нашей истории - в наличии множества персонажей со своими сюжетными линиями. У них возникает некоторое чувство общности из-за глобального кризиса. И мы наблюдаем, как они реагируют на происходящее. В чём-то одинаково, в чём-то - нет. Одни задаются серьёзными вопросами - например, почему на нас напали. Другие полностью фокусируются на выживании.

То есть у каждого героя свои проблемы, свои страхи и свои сильные черты. Вот, к примеру, беженец с отличными навыками выживальщика, и он сталкивается с семьёй из среднего класса, у которой таких навыков нет и которая занята совершенно иным.

Фото: предоставлено FOX
Гэбриел Бирн и Элизабет Макговерн рассказали о сериале "Война миров"

В общем-то, в некотором смысле эта история совсем не нова. Всё это мы уже видели. Но сценаристы прекрасно справились с тем, чтобы выдержать баланс между общей масштабностью и деталями из человеческой жизни.

Насколько, по-вашему, реалистична вся эта ситуация? И насколько убедительно отображена реакция властей и простых людей?

Наташа Литтл: Думаю, очень реалистично. В первом эпизоде министр прячет свою семью в бомбоубежище, в то время как призыв к простым людям прятаться под землёй распространяется только через соцсети, а не через официальные каналы. То есть Twitter оказывается более достоверным источником информации, чем наши власти, и это действительно так.

А что вообще вас пугает в современном мире больше всего?

Наташа Литтл: Наверное, тотальная разобщённость в мировой политике. Нехватка надёжности и взаимного доверия между мировыми лидерами. Мне кажется, это очень опасно.

Фото: предоставлено FOX
Гэбриел Бирн: Актер - это просто профессия

Ти Теннант: Я думаю, самая большая наша проблема сегодня - это глобальное потепление. И, на мой взгляд, к ней недостаточно серьёзно относятся. Нет, есть, конечно, немало людей, которые реально обеспокоены этим, но остальным же совершенно до лампочки! А ведь у нас только одна планета. Мы используем столько лишних ресурсов и производим столько ненужных отходов! Понятно, что человечеству нужны ресурсы, чтобы выживать. Однако есть ведь и иные способы получения энергии. По-моему, всё это очень грустно. Мы своим бездействием уничтожаем прекрасный мир.

Хотя в последнее время об этом стали говорить чаще, чем, скажем, год назад.

Наташа Литтл: Это потому, что удалось вынести эту проблему на широкое обсуждение. В том числе - благодаря соцсетям.

Посмотреть сериал "Война миров" от FOX можно в подписке онлайн-кинотеатра ivi.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Я как придурок": Андрей Данилко закатил странную истерику в эфире 12:11
У "Нового папы" появилась точная дата премьеры 11:32
Сын актера Марьянова подал иск на 30 млн к реабилитационному центру 26.11.2019
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед" 26.11.2019
Умер бас-гитарист The Doors Даг Лубан 26.11.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ Prime Video UK
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 26.11.2019
Вышел русский трейлер многосерийной киберпанк-аунтиутопии "Поток" 25.11.2019
Опубликованы названия и описание серий первого сезона "Ведьмака" 25.11.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com
Вышел трейлер двенадцатого сезона "Доктора Кто" 24.11.2019
"Десятый Доктор" Дэвид Теннант сыграет маньяка 23.11.2019
Стивен Фрай сыграет в "Докторе Кто" 23.11.2019
⧣ фантастика
Фото: www.kinopoisk.ru
Много новых кадров показали в свежем тизере "Звездных войн" 25.11.2019
Режиссер нового "Терминатора" отказался работать с Кэмероном 25.11.2019
"Опережает голливудские": Владимир Мединский похвалил "Аванпост" 25.11.2019