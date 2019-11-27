Актеры сериала "Война миров" рассказали об угрозах человечеству

Сериал очевидно в меньшей степени является экранизацией романа Герберта Уэллса, чем классическим постапокалипсисом в духе "Противостояния" Стивена Кинга или "28 дней спустя" Дэнни Бойла. В этой связи что бы вы назвали его особенностью на фоне многочисленных произведений на эту тематику? И почему бы вы его посоветовали к просмотру?

Ти Теннант: Да, сюжет сильно отличается от оригинального. И, по-моему, хорошо, что действие перенесено в современность. Это позволяет установить более тесную связь со зрителем. И персонажи благодаря этому вызывают больше интереса, становятся более понятными. Да, конечно, это нечто совсем другое, но другое в хорошем смысле. Уже поэтому я бы его смотрел.

Наташа Литтл: Да, я вижу некоторую связь со Стивеном Кингом. Думаю, одна из особенностей нашей истории - в наличии множества персонажей со своими сюжетными линиями. У них возникает некоторое чувство общности из-за глобального кризиса. И мы наблюдаем, как они реагируют на происходящее. В чём-то одинаково, в чём-то - нет. Одни задаются серьёзными вопросами - например, почему на нас напали. Другие полностью фокусируются на выживании.

То есть у каждого героя свои проблемы, свои страхи и свои сильные черты. Вот, к примеру, беженец с отличными навыками выживальщика, и он сталкивается с семьёй из среднего класса, у которой таких навыков нет и которая занята совершенно иным.

В общем-то, в некотором смысле эта история совсем не нова. Всё это мы уже видели. Но сценаристы прекрасно справились с тем, чтобы выдержать баланс между общей масштабностью и деталями из человеческой жизни.

Насколько, по-вашему, реалистична вся эта ситуация? И насколько убедительно отображена реакция властей и простых людей?

Наташа Литтл: Думаю, очень реалистично. В первом эпизоде министр прячет свою семью в бомбоубежище, в то время как призыв к простым людям прятаться под землёй распространяется только через соцсети, а не через официальные каналы. То есть Twitter оказывается более достоверным источником информации, чем наши власти, и это действительно так.

А что вообще вас пугает в современном мире больше всего?

Наташа Литтл: Наверное, тотальная разобщённость в мировой политике. Нехватка надёжности и взаимного доверия между мировыми лидерами. Мне кажется, это очень опасно.

Ти Теннант: Я думаю, самая большая наша проблема сегодня - это глобальное потепление. И, на мой взгляд, к ней недостаточно серьёзно относятся. Нет, есть, конечно, немало людей, которые реально обеспокоены этим, но остальным же совершенно до лампочки! А ведь у нас только одна планета. Мы используем столько лишних ресурсов и производим столько ненужных отходов! Понятно, что человечеству нужны ресурсы, чтобы выживать. Однако есть ведь и иные способы получения энергии. По-моему, всё это очень грустно. Мы своим бездействием уничтожаем прекрасный мир.

Хотя в последнее время об этом стали говорить чаще, чем, скажем, год назад.

Наташа Литтл: Это потому, что удалось вынести эту проблему на широкое обсуждение. В том числе - благодаря соцсетям.

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