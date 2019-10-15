Чего ждать от сериала Fox "Война миров"

Роман фантаста Герберта Уэллса "Война миров" увидел свет на излёте XX века. Будучи явным продуктом своей неспокойной эпохи - с её страхами и болезненными трансформациями политического пространства, он тем не менее стал одним из столпов жанра, оказав колоссальное влияние на мировую фантастику и пережив несколько адаптаций на радио (где особенно громко пошумел) и в кино. Этой осенью мы увидим сразу две новые телевизионные адаптации культовой книги, которые, однако, имеют очень мало общего - название и - в общих чертах завязку.

Если уже стартовавший бибисишный мини-сериал ориентируется на текст и изначальный сеттинг, направляя современные мощности на красочное воплощение истории Уэллса, то грядущее совместное детище Canal+ и Fox берёт завязку романа за отправную точку самостоятельного сюжета - и дальше пляшет самостоятельно. Мы побывали на премьере первых двух эпизодов нового сериала, стартующего в России в конце текущего месяца, и делимся первыми впечатлениями.

Действие разворачивается в современной Европе, куда и прибывают внеземные разумные существа, которые, как и обещает название сериала, вместо того, чтобы поделиться с туземцами вселенской мудростью, принимаются за их плановое уничтожение. Под раздачу стремительно попадают подавляющее большинство землян, и с этого момента повествование совсем отрывается от литературных корней, делая резкий рывок в сторону сурового постапокалипсиса.

"Война миров" оборачивается психологическим триллером о выживании с элементами драмы: ошеломлённые и ничего не понимающие уцелевшие земляне стараются продлить дни своего существования, попутно сталкиваясь с классическими моральными дилеммами и пытаясь решить сложные межличностные проблемы.

Инопланетные гады быстро отходят на второй план, а в центре внимания оказывается типичная для любого уважающего себя постапокалипсиса - от "Противостояния" и "Безумного Макса" до "Ходячих мертвецов" и "28 дней спустя" - идея: страшнее человека зверя нет. Об интервентах, впрочем, забывать, определённо, не стоит - они, пока занятые своей антигуманной колонизацией расчищенного "лебенсраума", ещё наверняка дадут о себе знать. Между тем первые эпизоды успевают подкинуть пару загадочных фантастических деталей, вроде киберпса-убийцы а-ля Брэдбери, а отношения между действующими лицами всё безнадёжнее запутываются.

Героев в "Войне миров" немало, и каждому отводится достаточное для знакомства время. Интернациональный актёрский состав говорит на двух языках, иллюстрируя, что катастрофа случилась как минимум по обе стороны Ла-Манша.

Есть на кого посмотреть: Гэбриел Бирн ("Перекрёсток Миллера", "Подозрительные лица", "Викинги"), Элизабет Макговерн ("Однажды в Америке", "Аббатство Даунтон", "Байки из склепа"), Наташа Литтл ("Чёрное зеркало", "Ночной администратор", "Волчий зал"), Стефани Кайар ("Борджиа", "Гений") и другие.

Словом, новая "Война миров", будучи весьма опосредованно связанной с мрачной фантазией Уэллса, с первых серий сулит превзойти его в мрачности - и пара действительно брутальных, а для кого - и шокирующих сцен на это намекают со всей прямотой. Заинтриговать зрителя сценаристу Ховарду Оверману (лауреат BAFTA за "Плохих", кстати), во всяком случае, удаётся. Так что ждём развития событий - заинтригованно.

Премьера "Войны миров" от телеканала Fox состоится 29 октября на ivi, где сериал можно будет посмотреть по подписке.