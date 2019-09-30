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Вышел трейлер британского сериала по "Войне миров" Уэллса

Новости
    30.09.2019, 11:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

BBC представила трейлер своего мини-сериала "Война миров" (The War of the Worlds) - очередного обращения кинодеятелей к одному из самых известных научно-фантастических романов в истории.

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме "Проксима"

Выглядит - сами убедитесь - просто отлично. А тот факт, что в первом сезоне заявлены всего три эпизода, является вполне надежным гарантом избавления зрителя от лишней экранной "воды" и погонного метра.

Сюжет. Начало XX века. Юг Англии. В графстве Суррей падает загадочное небесное тело. Вскоре выяснившееся кораблем злодейских оккупантов с Красной планеты. Начинаются геноцид, треножники и подполье. Ось - молодая пара вольнодумцев, оказавшихся в эпицентре марсианской атаки "врага, находящегося за пределом воображения".

Режиссер - Крейг Вивейруш ("Риллингтон-плейс", "И никого не стало" по Агате Кристи), и это хорошо. В ролях: Рейф Сполл ("Гастролеры", "Черное зеркало"), Элинор Томлинсон ("Полдрак", "Белая королева"), Роберт Карлайл (оба "На игле", "Дохлая рыба", "28 недель спустя").

Премьера - уже в текущем году, но пока без даты. Параллельно компанией Fox готовится другая "Война миров" - на восемь эпизодов и про современную Европу, с Гэбриелом Бирном.

"Война миров", этот верстовой столб, столп жанровой литературы, впервые был опубликован параллельно в журналах Великобритании и США в 1897-м, далее получив множественные экранизации, скандальный, печально знаменитый радиоспектакль Орсона Уэллса, псевдодокументалку и даже отличную рок-оперу.

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