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"Ходячие мертвецы" снова побили личный антирекорд по рейтингам

Новости
    09.10.2019, 18:45
Текст:   Олег Усков

Только что стартовавший юбилейный, десятый сезон постапокалиптической мыльной зомби-оперы "Ходячие мертвецы" пробил очередное рейтинговое дно.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер сериала "Рассвет" - "молодежного "Безумного Макса"

Как передает THR, трупоходный флагман канала AMC опять накренило: рейтинги шоу упали на 34% по сравнению с премьерой предыдущего сезона, показав худший старт в истории сериала.

Уточнено, что первый эпизод юбиляра посмотрели всего четыре миллиона человек, при этом рейтинг в основной возрастной группе зрителей (18-49 года) по-новой обрушился - до 1,4.

Отмечено, что предыдущий антирекорд пришелся на финал девятого сезона - 4,15 миллиона зрителей и рейтинг 1,5.

Впрочем, сериал по-прежнему остается самым успешным проектом канала. В свете чего уже продлен на одиннадцатый сезон. С возвращением в шоу Лорэн Коэн (Мэгги).

Плюс дана отмашка второму спин-оффу мира TWD - "молодежному". Вот как раз его трейлер.

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