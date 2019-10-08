Сериал "Ходячие мертвецы" опять продлили

Иногда они возвращаются снова, и снова… и снова, и снова: зомби-постапокалиптическая мыльная опера "Ходячие мертвецы", несмотря на все ругательства и издевки в ее адрес, продолжает оставаться флагманом канала AMC - всем назло, просто из принципа.

Более того: мир этот постоянно, неуклонно, упорно и настырно расширяется: к первому спин-оффу шоу, "Бойся ходячих мертвецов", только что добавился второй - пока безымянный сериал про "детей апокалипсиса" (трейлер - здесь). В то время как базовое шоу, десятый сезон которого только что стартовал, уже с гиканьями продлено на одиннадцатый. Где публику ждет довольно жиденький сюрприз - как пишет Deadline, в "Ходячих" возвращается актриса Лорэн Коэн.

Напомним: девушка, недовольная, как сообщалось, гонорарами, выбыла из шоу и переключилась на сериал "Виски Кавалер". Встреченный без огонька и тихо свернутый после первого сезона.

При этом тут же Коэн бросилась намекать, что с TWD, не исключено, она не распрощалась окончательно и ведет переговоры с АМС насчет нового контракта.

Что и нашло подтверждение на нынешнем New York Comic Con. Где Сара Барнетт, президент AMC Networks Entertainment Group & AMC Studios, заявила, что рада вновь поприветствовать дорогую Лорэн, которая всегда была важнейшей частью сериала и стяжала любовь поклонников.

Десятый сезон "Ходячих" стартовал 6 октября. Его вторая серия, где противостояние с Шепчущими завернет на новый круг, выйдет в это воскресенье. Всего в сезоне ожидаются шестнадцать эпизодов.