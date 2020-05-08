Как работает горячая линия сказок и зачем она нужна

В сказках все либо черное, либо белое, но самый сказочный проект этого месяца вовсе неодноцветен.

"Девочка не могла уснуть без сказки, ее мама уже раза по три пересказала все сказки, какие ей были известны. Поэтому каждый вечер ровно в девять часов синьор Бьянки, где бы он ни находился, звонил по телефону домой, в Варезе, и рассказывал дочке сказку", - пишет знаменитый итальянский писатель Джанни Родари в вышедшем в 1962 году сборнике "Сказки по телефону". Сегодня со сказочным миром на том конце провода маленьких слушателей соединяют волонтеры проекта "В сказку - из дома" - наяву, каждый день, по местному времени с 19:00 до 22:00. Запуск проекта при поддержке Министерства культуры РФ состоялся сначала в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, но за более чем две недели работы география "сказок по телефону" расширилась до пределов всей России.

Путешествие из самоизоляции в сказку организовано на период карантина и осуществляется с участием МТС, Российского движения школьников (РДШ), Российской государственной детской библиотеки, а также факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Бесплатная горячая линия (8-800-250-10-51) работает для детей до 14 лет, которые, как и героиня сборника Родари, не могут уснуть без хорошей волшебной истории (истории, кстати, читаются из сказочных коллекций Детского радио и Национальной электронной детской библиотеки).

"Здравствуй! Я сказочница по имени ..., а тебя как зовут?" - с такими словами поднимает трубку волонтер, которым может оказаться студент, вожатый РДШ, а иногда, как уточняет руководитель социальных и благотворительных программ МТС Екатерина Филаткина, - даже писатель или актер.

Но, независимо от статуса, будни сказочников, в целом, схожи. Вот что рассказывает один из чтецов горячей линии Надя:

"Обычно у волонтеров 3 рабочих часа в день (кто-то берет себе дополнительные, чтобы работать с другими часовыми поясами). В течение этого времени мы сидим около телефона и ноутбука с открытым на экране файлом со сказками, чтобы была возможность быстро ответить на звонок. Как правило, за вечер к одному волонтеру поступает 2-5 звонков, поэтому параллельно мы занимаемся еще какими-то насущными делами".

Отобранные для проекта сказки рассчитаны на чтение, длящееся не более 15 минут. И если синьор Бьянки, рассказывая своей дочери истории по телефону, старался быть кратким, чтобы не платить слишком много за звонок, то в этом случае скромный размер сказок объясняется тем, что проект предоставляет возможность соединиться со своим чтецом каждому позвонившему - волшебства должно хватить всем. Время разговора также ограничивает единый скрипт - лист кратких заготовок, которым волонтеры обязаны следовать по ходу беседы.

"Мне звонит ребенок (на экране телефона отображается номер горячей линии), я беру трубку, знакомлюсь, предлагаю на выбор сказку в зависимости от возрастной категории - 10-14 лет, 6-9 лет или меньше 5. Маленькое чудо на той стороне делает выбор, и я читаю", - говорит сказочница Даша о том, как обычно проходит общение с ребенком.

"Обычно" - без помех, слез, розыгрышей от взрослых и выговоров от кураторов.

" - Удачно ли поохотился? - спросила мать, когда Джузеппе вернулся домой.

- Очень удачно, мама. Мне попались три жирные неудачи. Кто знает, может быть, они хорошо пойдут с кукурузной кашей?".

Дж. Родари, "Сказки по телефону"

Реальные проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры проекта, несколько отрезвляют и заставляют опуститься из воздушных замков на землю. Так, вместо восторженного приветствия от "маленького чуда", взяв трубку, можно услышать совсем недетское: "А расскажете сказку для взрослых?" или: "А почему у вас тут голоса такие одинаковые у всех?" По словам Даши, с хулиганом, задававшим эти вопросы, волонтеры мучились целую смену.

Конечно, телефонным баловством занимаются иногда и сами дети, но между их проказами и странным поведением людей вполне зрелого возраста есть большая разница. "Если детские шутки бывают смешными (например, ребенок может представиться милиционером или спеть песню из мультика и сбросить звонок), то розыгрыши взрослых обидны", - объясняет сказочница Ксюша.

Однако нельзя не признать, что неприятные звонки портят нервы только самим волонтерам, не влияя на главную цель горячей линии - приносить радость и сказку тем, кто находится "по другую сторону". Более ощутимый урон (хотя и обусловленный только внешней враждебной реальностью) приносят технические неполадки, развеивая ореол чуда и для чтеца, и для слушателя.

"К сожалению, иногда становится грустно, когда ребенок слушает сказку, но в один момент звонок прерывается, и ты даже не знаешь, понравилось ему или нет. Даже не знаешь его эмоций", - отмечает сказочник Саша.

Проблемы со связью и интернетом особенно страшны для волонтеров, когда дело сбоя в загрузке файла с произведениями. Волонтеры преодолевают это препятствие по-разному: например, Ксюша сохраняет сказки, чтобы не пользоваться часто зависающим сайтом, а Даша открывает документ заранее. Главное - не импровизировать: здесь так не принято.

"Многие сказочники спокойно могут придумать хорошую историю сами. У меня еще в 2018 году вышел свой сборник сказок, кто-то работал или работает с детьми, у кого-то есть маленькие братики и сестрички, которым они рассказывают на ночь истории", - рассказала волонтер Арина.

Однажды мальчик, слушавший Арину, попросил сказку про человека-паука. Разумеется, этой истории нет в перечне старых и добрых, а отходить от утвержденного списка произведений, по словам волонтеров, запрещено. В ответ на просьбу выбрать другую сказку ребенок заплакал.

"Я нарушила скрипт и попыталась рассказать что-то сама, но звонок оборвался. Наверное, это мне повезло. А за нарушение потом был выговор", - добавляет Арина. Сказочники, часто преступающие скрипт и не берущие трубку, исключаются из проекта.

Руководитель социальных и благотворительных программ МТС Екатерина Филаткина отмечает, что особенная ценность горячей линии сказок заключается в живом общении детей и волонтеров. В то же время, связанные по рукам и ногам скриптом чтецы едва ли могут поддерживать эту живость в полной мере. Дети просят почитать еще, хотят познакомиться с волшебными сказочниками и просто поговорить, но в итоге могут получить только робкие отступления от заготовок. "Организатор проекта советовала не вести себя слишком скованно, поэтому иногда я могу ответить ребенку или спросить, готов ли он слушать дальше, если слышу, что он отвлекся на разговор с родителями", - говорит Ксюша.

Может, скрипт нужен для того, чтобы звонок был четко регламентирован по времени?

"Если бы у нас была перегруженная линия и всю смену без перерыва поступали бы звонки, тогда, я думаю, такие жесткие правила действительно должны были бы быть. Но пока, на сегодняшний день, я считаю, что ничего криминального не произошло бы, если бы ты поговорил с ребенком не 15, а 20 минут", - поясняет Надя.

Может, скрипт на самом деле помогает волонтерам взаимодействовать со слушателем, наставляя участников, как здороваться, как прощаться?

"Продолжай читать самостоятельно и участвуй в конкурсе на сайте pokolenie.mts.ru. Стань лучшим чтецом и получи уникальные творческие призы! Желаю больших успехов! До свидания!" - так сказочники должны завершать звонок. Для Нади окончание разговора упоминанием о конкурсе (который тоже проходит в рамках проекта "В сказку - из дома") является одним из самых сложных моментов работы, потому что ей "не хочется разрушать атмосферу волшебства". При этом, как уверяет Надя, дети не то чтобы разочаровываются в ее образе сказочницы, но просто не воспринимают эту абсолютно "земную" информацию, тусклую по сравнению с тем миром чудес, откуда маленькие слушатели только что вернулись.

"Но... Работа есть работа", - добавляет Надя.

" - Ох, какой он у меня рассеянный, я уж и не знаю, как его вразумить.

- Знаете ли, все дети такие".

Дж. Родари "Сказки по телефону"

Несмотря на все преграды, которые проект "В сказку - из дома" усердно чинит сам себе, "живое общение", упоминаемое Филаткиной, все же происходит благодаря эмоциональной открытости волонтеров и детской непосредственности,неограниченной никаким сценарием. Чтецы с восторгом делятся историями, в которых малыш трогательно путает сказку "Заюшкина избушка" с "Заюшкиной лягушкой" и искренне переживает за братца Иванушку, испуганно ахая на моментах с булатными ножами и высокими кострами. Или, наоборот, посреди чтения громко смеется и восклицает: "Ого! Как здорово!", как это сделала пятилетняя девочка, когда Саша читал ей сказку "Телефон".

"Настроение поднялось на 200%. Потом весь вечер ходил улыбался, потому что смог порадовать маленькую девочку", - говорит Саша.

И этот обмен позитивной энергией скрашивает не только однообразную рутину самоизоляции, спасая некоторых волонтеров от одиночества, а некоторых детей - от скуки: почти каждый звонок имеет долгосрочное действие, оставляя в памяти и яркие впечатления, и, что важно, полезный опыт - добрым молодцам урок. Так, Даша, которая собирается в будущем работать на телевидении, совершенствует голос и актерское мастерство, а Надя за две недели чтений уже развила свою дикцию настолько, что, по ее словам, за 15 минут может 50 раз произнести имена всех Ниф-Нифов и Наф-Нафов, ни разу не запнувшись. Арина, как писательница, занимающаяся сказкотерапией, наблюдает за реакцией ребят на разные произведения и учится у классиков, Саша - просто наслаждается положительными эмоциями, а Ксюша перебарывает стеснение.

Учатся и дети. По мнению волонтеров, помимо того, что проект дает возможность послушать сказки вживую в те моменты, когда родные не могут почитать вслух, путешествие "В сказку - из дома" помогает еще и в социализации ребенка, особенно - малыша.

"Не всякий ребенок осмелится говорить с незнакомцем по телефону, дети очень стеснительные", - отмечает Арина. Разговор с взрослыми дядями- и тетями-сказочниками помогает справляться со страхом перед "чужими" в дальнейшем: Даша рассказывает, что уже сейчас на линии есть постоянные слушатели, которые смело звонят каждый вечер.

Почему именно такой, слегка архаичный, телефонный формат становится не просто полезным, но еще и привлекательным? Секрет - в самой сказке, происходящей с тобой и для тебя, прямо сейчас: это ощущают и чтецы, и слушатели.

"Думаю, ребенок чувствует себя особенным, когда сказку читают лично для него", - поясняет Арина.

А для волонтеров самое большое волшебство кроется в детской благодарности. "Самое прекрасное, когда сказка уже прочитана и дети тебя от души благодарят. Они ведь не умеют врать, и их "спасибо" значит, что мы оба получили незабываемые эмоции. Поэтому я всегда заканчиваю разговор с улыбкой на лице", - признается Даша.

" - Только не говорите мне, что поняли, о чем они болтают.

- А вот как раз и скажу: я все понял. Один произнес: "Какой чудесный день", а другой ему ответил: "А завтра будет еще лучше"".

Дж. Родари "Сказки по телефону"

В проекте "В сказку - из дома" есть и черное, и белое. Есть волнение, стресс, неудобные правила; есть нечто новое и необычное, есть польза и радость приносить пользу. Есть маленькие чуда, для которых творятся большие чудеса - сказочники очень стараются их творить.

Звонок заканчивается, в трубке постепенно затихают гудки.