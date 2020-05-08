Как работает горячая линия сказок и зачем она нужна

"Девочка не могла уснуть без сказки, ее мама уже раза по три пересказала все сказки, какие ей были известны. Поэтому каждый вечер ровно в девять часов синьор Бьянки, где бы он ни находился, звонил по телефону домой, в Варезе, и рассказывал дочке сказку", - пишет знаменитый итальянский писатель Джанни Родари в вышедшем в 1962 году сборнике "Сказки по телефону". Сегодня со сказочным миром на том конце провода маленьких слушателей соединяют волонтеры проекта "В сказку - из дома" - наяву, каждый день, по местному времени с 19:00 до 22:00. Запуск проекта при поддержке Министерства культуры РФ состоялся сначала в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, но за более чем две недели работы география "сказок по телефону" расширилась до пределов всей России.
Путешествие из самоизоляции в сказку организовано на период карантина и осуществляется с участием МТС, Российского движения школьников (РДШ), Российской государственной детской библиотеки, а также факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Бесплатная горячая линия (8-800-250-10-51) работает для детей до 14 лет, которые, как и героиня сборника Родари, не могут уснуть без хорошей волшебной истории (истории, кстати, читаются из сказочных коллекций Детского радио и Национальной электронной детской библиотеки).
"Здравствуй! Я сказочница по имени ..., а тебя как зовут?" - с такими словами поднимает трубку волонтер, которым может оказаться студент, вожатый РДШ, а иногда, как уточняет руководитель социальных и благотворительных программ МТС Екатерина Филаткина, - даже писатель или актер.
Но, независимо от статуса, будни сказочников, в целом, схожи. Вот что рассказывает один из чтецов горячей линии Надя:
"Обычно у волонтеров 3 рабочих часа в день (кто-то берет себе дополнительные, чтобы работать с другими часовыми поясами). В течение этого времени мы сидим около телефона и ноутбука с открытым на экране файлом со сказками, чтобы была возможность быстро ответить на звонок. Как правило, за вечер к одному волонтеру поступает 2-5 звонков, поэтому параллельно мы занимаемся еще какими-то насущными делами".
Отобранные для проекта сказки рассчитаны на чтение, длящееся не более 15 минут. И если синьор Бьянки, рассказывая своей дочери истории по телефону, старался быть кратким, чтобы не платить слишком много за звонок, то в этом случае скромный размер сказок объясняется тем, что проект предоставляет возможность соединиться со своим чтецом каждому позвонившему - волшебства должно хватить всем. Время разговора также ограничивает единый скрипт - лист кратких заготовок, которым волонтеры обязаны следовать по ходу беседы.
"Мне звонит ребенок (на экране телефона отображается номер горячей линии), я беру трубку, знакомлюсь, предлагаю на выбор сказку в зависимости от возрастной категории - 10-14 лет, 6-9 лет или меньше 5. Маленькое чудо на той стороне делает выбор, и я читаю", - говорит сказочница Даша о том, как обычно проходит общение с ребенком.
"Обычно" - без помех, слез, розыгрышей от взрослых и выговоров от кураторов.
" - Удачно ли поохотился? - спросила мать, когда Джузеппе вернулся домой.
- Очень удачно, мама. Мне попались три жирные неудачи. Кто знает, может быть, они хорошо пойдут с кукурузной кашей?".
Дж. Родари, "Сказки по телефону"
Реальные проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры проекта, несколько отрезвляют и заставляют опуститься из воздушных замков на землю. Так, вместо восторженного приветствия от "маленького чуда", взяв трубку, можно услышать совсем недетское: "А расскажете сказку для взрослых?" или: "А почему у вас тут голоса такие одинаковые у всех?" По словам Даши, с хулиганом, задававшим эти вопросы, волонтеры мучились целую смену.
Конечно, телефонным баловством занимаются иногда и сами дети, но между их проказами и странным поведением людей вполне зрелого возраста есть большая разница. "Если детские шутки бывают смешными (например, ребенок может представиться милиционером или спеть песню из мультика и сбросить звонок), то розыгрыши взрослых обидны", - объясняет сказочница Ксюша.
Однако нельзя не признать, что неприятные звонки портят нервы только самим волонтерам, не влияя на главную цель горячей линии - приносить радость и сказку тем, кто находится "по другую сторону". Более ощутимый урон (хотя и обусловленный только внешней враждебной реальностью) приносят технические неполадки, развеивая ореол чуда и для чтеца, и для слушателя.
"К сожалению, иногда становится грустно, когда ребенок слушает сказку, но в один момент звонок прерывается, и ты даже не знаешь, понравилось ему или нет. Даже не знаешь его эмоций", - отмечает сказочник Саша.
Проблемы со связью и интернетом особенно страшны для волонтеров, когда дело сбоя в загрузке файла с произведениями. Волонтеры преодолевают это препятствие по-разному: например, Ксюша сохраняет сказки, чтобы не пользоваться часто зависающим сайтом, а Даша открывает документ заранее. Главное - не импровизировать: здесь так не принято.
"Многие сказочники спокойно могут придумать хорошую историю сами. У меня еще в 2018 году вышел свой сборник сказок, кто-то работал или работает с детьми, у кого-то есть маленькие братики и сестрички, которым они рассказывают на ночь истории", - рассказала волонтер Арина.
Однажды мальчик, слушавший Арину, попросил сказку про человека-паука. Разумеется, этой истории нет в перечне старых и добрых, а отходить от утвержденного списка произведений, по словам волонтеров, запрещено. В ответ на просьбу выбрать другую сказку ребенок заплакал.
"Я нарушила скрипт и попыталась рассказать что-то сама, но звонок оборвался. Наверное, это мне повезло. А за нарушение потом был выговор", - добавляет Арина. Сказочники, часто преступающие скрипт и не берущие трубку, исключаются из проекта.
Руководитель социальных и благотворительных программ МТС Екатерина Филаткина отмечает, что особенная ценность горячей линии сказок заключается в живом общении детей и волонтеров. В то же время, связанные по рукам и ногам скриптом чтецы едва ли могут поддерживать эту живость в полной мере. Дети просят почитать еще, хотят познакомиться с волшебными сказочниками и просто поговорить, но в итоге могут получить только робкие отступления от заготовок. "Организатор проекта советовала не вести себя слишком скованно, поэтому иногда я могу ответить ребенку или спросить, готов ли он слушать дальше, если слышу, что он отвлекся на разговор с родителями", - говорит Ксюша.
Может, скрипт нужен для того, чтобы звонок был четко регламентирован по времени?
"Если бы у нас была перегруженная линия и всю смену без перерыва поступали бы звонки, тогда, я думаю, такие жесткие правила действительно должны были бы быть. Но пока, на сегодняшний день, я считаю, что ничего криминального не произошло бы, если бы ты поговорил с ребенком не 15, а 20 минут", - поясняет Надя.
Может, скрипт на самом деле помогает волонтерам взаимодействовать со слушателем, наставляя участников, как здороваться, как прощаться?
"Продолжай читать самостоятельно и участвуй в конкурсе на сайте pokolenie.mts.ru. Стань лучшим чтецом и получи уникальные творческие призы! Желаю больших успехов! До свидания!" - так сказочники должны завершать звонок. Для Нади окончание разговора упоминанием о конкурсе (который тоже проходит в рамках проекта "В сказку - из дома") является одним из самых сложных моментов работы, потому что ей "не хочется разрушать атмосферу волшебства". При этом, как уверяет Надя, дети не то чтобы разочаровываются в ее образе сказочницы, но просто не воспринимают эту абсолютно "земную" информацию, тусклую по сравнению с тем миром чудес, откуда маленькие слушатели только что вернулись.
"Но... Работа есть работа", - добавляет Надя.
" - Ох, какой он у меня рассеянный, я уж и не знаю, как его вразумить.
- Знаете ли, все дети такие".
Дж. Родари "Сказки по телефону"
Несмотря на все преграды, которые проект "В сказку - из дома" усердно чинит сам себе, "живое общение", упоминаемое Филаткиной, все же происходит благодаря эмоциональной открытости волонтеров и детской непосредственности,неограниченной никаким сценарием. Чтецы с восторгом делятся историями, в которых малыш трогательно путает сказку "Заюшкина избушка" с "Заюшкиной лягушкой" и искренне переживает за братца Иванушку, испуганно ахая на моментах с булатными ножами и высокими кострами. Или, наоборот, посреди чтения громко смеется и восклицает: "Ого! Как здорово!", как это сделала пятилетняя девочка, когда Саша читал ей сказку "Телефон".
"Настроение поднялось на 200%. Потом весь вечер ходил улыбался, потому что смог порадовать маленькую девочку", - говорит Саша.
И этот обмен позитивной энергией скрашивает не только однообразную рутину самоизоляции, спасая некоторых волонтеров от одиночества, а некоторых детей - от скуки: почти каждый звонок имеет долгосрочное действие, оставляя в памяти и яркие впечатления, и, что важно, полезный опыт - добрым молодцам урок. Так, Даша, которая собирается в будущем работать на телевидении, совершенствует голос и актерское мастерство, а Надя за две недели чтений уже развила свою дикцию настолько, что, по ее словам, за 15 минут может 50 раз произнести имена всех Ниф-Нифов и Наф-Нафов, ни разу не запнувшись. Арина, как писательница, занимающаяся сказкотерапией, наблюдает за реакцией ребят на разные произведения и учится у классиков, Саша - просто наслаждается положительными эмоциями, а Ксюша перебарывает стеснение.
Учатся и дети. По мнению волонтеров, помимо того, что проект дает возможность послушать сказки вживую в те моменты, когда родные не могут почитать вслух, путешествие "В сказку - из дома" помогает еще и в социализации ребенка, особенно - малыша.
"Не всякий ребенок осмелится говорить с незнакомцем по телефону, дети очень стеснительные", - отмечает Арина. Разговор с взрослыми дядями- и тетями-сказочниками помогает справляться со страхом перед "чужими" в дальнейшем: Даша рассказывает, что уже сейчас на линии есть постоянные слушатели, которые смело звонят каждый вечер.
Почему именно такой, слегка архаичный, телефонный формат становится не просто полезным, но еще и привлекательным? Секрет - в самой сказке, происходящей с тобой и для тебя, прямо сейчас: это ощущают и чтецы, и слушатели.
"Думаю, ребенок чувствует себя особенным, когда сказку читают лично для него", - поясняет Арина.
А для волонтеров самое большое волшебство кроется в детской благодарности. "Самое прекрасное, когда сказка уже прочитана и дети тебя от души благодарят. Они ведь не умеют врать, и их "спасибо" значит, что мы оба получили незабываемые эмоции. Поэтому я всегда заканчиваю разговор с улыбкой на лице", - признается Даша.
" - Только не говорите мне, что поняли, о чем они болтают.
- А вот как раз и скажу: я все понял. Один произнес: "Какой чудесный день", а другой ему ответил: "А завтра будет еще лучше"".
Дж. Родари "Сказки по телефону"
В проекте "В сказку - из дома" есть и черное, и белое. Есть волнение, стресс, неудобные правила; есть нечто новое и необычное, есть польза и радость приносить пользу. Есть маленькие чуда, для которых творятся большие чудеса - сказочники очень стараются их творить.
Звонок заканчивается, в трубке постепенно затихают гудки.