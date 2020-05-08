Как работает горячая линия сказок и зачем она нужна

Новости

Путин обсудил на Совбезе борьбу с коронавирусом и иностранные контакты 16:26
Глава Минстроя выписан из больницы 16:26
В Воронеже устроили парад в честь ветерана-танкиста 16:26
Показатель смертности от коронавирусной инфекции в РФ составляет 0,9% 16:20
СМИ: В Москве поймали подозреваемых в грабеже булок для бургеров 16:17
Предложение ФИФА о пяти заменах в одном матче было одобрено 16:13
В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии 16:13
Райан Мерфи работает над третьим сезоном "Королев крика" 16:13
Россияне подали 1,4 миллиона заявок на "кредитные каникулы" 16:02
Космонавты на День Победы получат три выходных 16:01
Возрожденный грузовик "Муравей" поступил в продажу 16:00
Тяжелых случаев течения COVID-19 у детей в РФ не зафиксировано 15:59
Рэпер Ty умер от коронавируса в 47 лет 15:56
Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего 15:54
"Единая Россия" предложила распространить на адвокатуру меры поддержки 15:49
Роспотребназор: Коронавирус теряет свою эффективность при +30 градусах 15:49
Зачем США закупали российские сверхзвуковые ракеты 15:49
Набиуллина оценила уровень спада российской экономики 15:48
Путин и Конте обсудили взаимодействие в борьбе с пандемией 15:46
ГУФСИН и шоумен Андрей Рожков записали песню к 75-летию Победы 15:31
Известна дата премьеры самой мощной Hyundai Sonata 15:30
Братья Руссо: Ремейк "Геркулеса" будет, как кинокомиксы Marvel 15:28
В Нальчике вышел сборник стихов фронтовика Кайсына Кулиева 15:24
Трое мужчин и женщина скончались в Петербурге от коронавируса 15:17
Сбербанк снизил ставки по базовой линейке вкладов 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 15:40
Рубрика: Общество

Как работает горячая линия сказок и зачем она нужна

Текст: Ксения Барулина
В сказках все либо черное, либо белое, но самый сказочный проект этого месяца вовсе неодноцветен.
Фото: Надежда Ковалева Фото: Надежда Ковалева
Фото: Надежда Ковалева

"Девочка не могла уснуть без сказки, ее мама уже раза по три пересказала все сказки, какие ей были известны. Поэтому каждый вечер ровно в девять часов синьор Бьянки, где бы он ни находился, звонил по телефону домой, в Варезе, и рассказывал дочке сказку", - пишет знаменитый итальянский писатель Джанни Родари в вышедшем в 1962 году сборнике "Сказки по телефону". Сегодня со сказочным миром на том конце провода маленьких слушателей соединяют волонтеры проекта "В сказку - из дома" - наяву, каждый день, по местному времени с 19:00 до 22:00. Запуск проекта при поддержке Министерства культуры РФ состоялся сначала в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, но за более чем две недели работы география "сказок по телефону" расширилась до пределов всей России.

Пензенские библиотекари читают сказки детям по телефону

Путешествие из самоизоляции в сказку организовано на период карантина и осуществляется с участием МТС, Российского движения школьников (РДШ), Российской государственной детской библиотеки, а также факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Бесплатная горячая линия (8-800-250-10-51) работает для детей до 14 лет, которые, как и героиня сборника Родари, не могут уснуть без хорошей волшебной истории (истории, кстати, читаются из сказочных коллекций Детского радио и Национальной электронной детской библиотеки).

"Здравствуй! Я сказочница по имени ..., а тебя как зовут?" - с такими словами поднимает трубку волонтер, которым может оказаться студент, вожатый РДШ, а иногда, как уточняет руководитель социальных и благотворительных программ МТС Екатерина Филаткина, - даже писатель или актер.

Но, независимо от статуса, будни сказочников, в целом, схожи. Вот что рассказывает один из чтецов горячей линии Надя:

"Обычно у волонтеров 3 рабочих часа в день (кто-то берет себе дополнительные, чтобы работать с другими часовыми поясами). В течение этого времени мы сидим около телефона и ноутбука с открытым на экране файлом со сказками, чтобы была возможность быстро ответить на звонок. Как правило, за вечер к одному волонтеру поступает 2-5 звонков, поэтому параллельно мы занимаемся еще какими-то насущными делами".

Отобранные для проекта сказки рассчитаны на чтение, длящееся не более 15 минут. И если синьор Бьянки, рассказывая своей дочери истории по телефону, старался быть кратким, чтобы не платить слишком много за звонок, то в этом случае скромный размер сказок объясняется тем, что проект предоставляет возможность соединиться со своим чтецом каждому позвонившему - волшебства должно хватить всем. Время разговора также ограничивает единый скрипт - лист кратких заготовок, которым волонтеры обязаны следовать по ходу беседы.

"Мне звонит ребенок (на экране телефона отображается номер горячей линии), я беру трубку, знакомлюсь, предлагаю на выбор сказку в зависимости от возрастной категории - 10-14 лет, 6-9 лет или меньше 5. Маленькое чудо на той стороне делает выбор, и я читаю", - говорит сказочница Даша о том, как обычно проходит общение с ребенком.

"Обычно" - без помех, слез, розыгрышей от взрослых и выговоров от кураторов.

" - Удачно ли поохотился? - спросила мать, когда Джузеппе вернулся домой.

- Очень удачно, мама. Мне попались три жирные неудачи. Кто знает, может быть, они хорошо пойдут с кукурузной кашей?".

Дж. Родари, "Сказки по телефону"

Реальные проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры проекта, несколько отрезвляют и заставляют опуститься из воздушных замков на землю. Так, вместо восторженного приветствия от "маленького чуда", взяв трубку, можно услышать совсем недетское: "А расскажете сказку для взрослых?" или: "А почему у вас тут голоса такие одинаковые у всех?" По словам Даши, с хулиганом, задававшим эти вопросы, волонтеры мучились целую смену.

Видеопроект "Сказки на ночь" познакомит детей с фольклором народов России

Конечно, телефонным баловством занимаются иногда и сами дети, но между их проказами и странным поведением людей вполне зрелого возраста есть большая разница. "Если детские шутки бывают смешными (например, ребенок может представиться милиционером или спеть песню из мультика и сбросить звонок), то розыгрыши взрослых обидны", - объясняет сказочница Ксюша.

Однако нельзя не признать, что неприятные звонки портят нервы только самим волонтерам, не влияя на главную цель горячей линии - приносить радость и сказку тем, кто находится "по другую сторону". Более ощутимый урон (хотя и обусловленный только внешней враждебной реальностью) приносят технические неполадки, развеивая ореол чуда и для чтеца, и для слушателя.

"К сожалению, иногда становится грустно, когда ребенок слушает сказку, но в один момент звонок прерывается, и ты даже не знаешь, понравилось ему или нет. Даже не знаешь его эмоций", - отмечает сказочник Саша.

Проблемы со связью и интернетом особенно страшны для волонтеров, когда дело сбоя в загрузке файла с произведениями. Волонтеры преодолевают это препятствие по-разному: например, Ксюша сохраняет сказки, чтобы не пользоваться часто зависающим сайтом, а Даша открывает документ заранее. Главное - не импровизировать: здесь так не принято.

"Многие сказочники спокойно могут придумать хорошую историю сами. У меня еще в 2018 году вышел свой сборник сказок, кто-то работал или работает с детьми, у кого-то есть маленькие братики и сестрички, которым они рассказывают на ночь истории", - рассказала волонтер Арина.

Однажды мальчик, слушавший Арину, попросил сказку про человека-паука. Разумеется, этой истории нет в перечне старых и добрых, а отходить от утвержденного списка произведений, по словам волонтеров, запрещено. В ответ на просьбу выбрать другую сказку ребенок заплакал.

"Я нарушила скрипт и попыталась рассказать что-то сама, но звонок оборвался. Наверное, это мне повезло. А за нарушение потом был выговор", - добавляет Арина. Сказочники, часто преступающие скрипт и не берущие трубку, исключаются из проекта.

Руководитель социальных и благотворительных программ МТС Екатерина Филаткина отмечает, что особенная ценность горячей линии сказок заключается в живом общении детей и волонтеров. В то же время, связанные по рукам и ногам скриптом чтецы едва ли могут поддерживать эту живость в полной мере. Дети просят почитать еще, хотят познакомиться с волшебными сказочниками и просто поговорить, но в итоге могут получить только робкие отступления от заготовок. "Организатор проекта советовала не вести себя слишком скованно, поэтому иногда я могу ответить ребенку или спросить, готов ли он слушать дальше, если слышу, что он отвлекся на разговор с родителями", - говорит Ксюша.

Может, скрипт нужен для того, чтобы звонок был четко регламентирован по времени?

"Если бы у нас была перегруженная линия и всю смену без перерыва поступали бы звонки, тогда, я думаю, такие жесткие правила действительно должны были бы быть. Но пока, на сегодняшний день, я считаю, что ничего криминального не произошло бы, если бы ты поговорил с ребенком не 15, а 20 минут", - поясняет Надя.

Фото: instagram.com/ millajovovich
Видео: дочь Миллы Йовович выучила русский язык и написала сказку

Может, скрипт на самом деле помогает волонтерам взаимодействовать со слушателем, наставляя участников, как здороваться, как прощаться?

"Продолжай читать самостоятельно и участвуй в конкурсе на сайте pokolenie.mts.ru. Стань лучшим чтецом и получи уникальные творческие призы! Желаю больших успехов! До свидания!" - так сказочники должны завершать звонок. Для Нади окончание разговора упоминанием о конкурсе (который тоже проходит в рамках проекта "В сказку - из дома") является одним из самых сложных моментов работы, потому что ей "не хочется разрушать атмосферу волшебства". При этом, как уверяет Надя, дети не то чтобы разочаровываются в ее образе сказочницы, но просто не воспринимают эту абсолютно "земную" информацию, тусклую по сравнению с тем миром чудес, откуда маленькие слушатели только что вернулись.

"Но... Работа есть работа", - добавляет Надя.

" - Ох, какой он у меня рассеянный, я уж и не знаю, как его вразумить.

- Знаете ли, все дети такие".

Дж. Родари "Сказки по телефону"

Несмотря на все преграды, которые проект "В сказку - из дома" усердно чинит сам себе, "живое общение", упоминаемое Филаткиной, все же происходит благодаря эмоциональной открытости волонтеров и детской непосредственности,неограниченной никаким сценарием. Чтецы с восторгом делятся историями, в которых малыш трогательно путает сказку "Заюшкина избушка" с "Заюшкиной лягушкой" и искренне переживает за братца Иванушку, испуганно ахая на моментах с булатными ножами и высокими кострами. Или, наоборот, посреди чтения громко смеется и восклицает: "Ого! Как здорово!", как это сделала пятилетняя девочка, когда Саша читал ей сказку "Телефон".

"Настроение поднялось на 200%. Потом весь вечер ходил улыбался, потому что смог порадовать маленькую девочку", - говорит Саша.

И этот обмен позитивной энергией скрашивает не только однообразную рутину самоизоляции, спасая некоторых волонтеров от одиночества, а некоторых детей - от скуки: почти каждый звонок имеет долгосрочное действие, оставляя в памяти и яркие впечатления, и, что важно, полезный опыт - добрым молодцам урок. Так, Даша, которая собирается в будущем работать на телевидении, совершенствует голос и актерское мастерство, а Надя за две недели чтений уже развила свою дикцию настолько, что, по ее словам, за 15 минут может 50 раз произнести имена всех Ниф-Нифов и Наф-Нафов, ни разу не запнувшись. Арина, как писательница, занимающаяся сказкотерапией, наблюдает за реакцией ребят на разные произведения и учится у классиков, Саша - просто наслаждается положительными эмоциями, а Ксюша перебарывает стеснение.

Учатся и дети. По мнению волонтеров, помимо того, что проект дает возможность послушать сказки вживую в те моменты, когда родные не могут почитать вслух, путешествие "В сказку - из дома" помогает еще и в социализации ребенка, особенно - малыша.

Басинский: Популярность "Сказки" у подростков - это симптом

"Не всякий ребенок осмелится говорить с незнакомцем по телефону, дети очень стеснительные", - отмечает Арина. Разговор с взрослыми дядями- и тетями-сказочниками помогает справляться со страхом перед "чужими" в дальнейшем: Даша рассказывает, что уже сейчас на линии есть постоянные слушатели, которые смело звонят каждый вечер.

Почему именно такой, слегка архаичный, телефонный формат становится не просто полезным, но еще и привлекательным? Секрет - в самой сказке, происходящей с тобой и для тебя, прямо сейчас: это ощущают и чтецы, и слушатели.

"Думаю, ребенок чувствует себя особенным, когда сказку читают лично для него", - поясняет Арина.

А для волонтеров самое большое волшебство кроется в детской благодарности. "Самое прекрасное, когда сказка уже прочитана и дети тебя от души благодарят. Они ведь не умеют врать, и их "спасибо" значит, что мы оба получили незабываемые эмоции. Поэтому я всегда заканчиваю разговор с улыбкой на лице", - признается Даша.

" - Только не говорите мне, что поняли, о чем они болтают.

- А вот как раз и скажу: я все понял. Один произнес: "Какой чудесный день", а другой ему ответил: "А завтра будет еще лучше"".

Дж. Родари "Сказки по телефону"

В проекте "В сказку - из дома" есть и черное, и белое. Есть волнение, стресс, неудобные правила; есть нечто новое и необычное, есть польза и радость приносить пользу. Есть маленькие чуда, для которых творятся большие чудеса - сказочники очень стараются их творить.

Звонок заканчивается, в трубке постепенно затихают гудки.

Общество Ежедневник Образ жизни Общество Семья и дети Культура Литература

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Кабмин одобрил поправки в федеральный закон "О полиции"
В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах