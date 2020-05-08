Как работали ЗАГСы в годы войны

Великая Отечественная война кардинальным образом изменила жизнь страны. Однако по-прежнему заключались браки, рождались дети, менялись имена…

В Москве, например, с 1941 по 1945 годы поженились более 170 тысяч пар. В первый год войны количество заключенных браков сократилось на 13%. Если в 1940-м было зарегистрировано 53 647 браков, то в 1941-м - 46 826. Тенденция сохранилась и в 1942 году: тогда появились 12 594 семьи. В 43-м же количество браков выросло на 36%, а еще через год - на 104%. В победном 45-м в Москве и ближайшем Подмосковье сыграли около 60 тысяч свадеб, сообщает портал mos.ru, ссылаясь на архивные данные.

В военные годы органы ЗАГС регистрировали и новорожденных. Меньше всего появилось на свет детей в 1943 году - 33 653, но с 1944-го их становилось больше. Всего за время Великой Отечественной в Москве родилось 327 253 ребенка. После войны, в 1946 году, число новорожденных в сравнении с 45-м выросло на 40%.