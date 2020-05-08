Как работали ЗАГСы в годы войны

Новости

Живущих не по месту прописки россиян призвали носить документы на квартиру 10:21
Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа 10:20
"Жигуливаген": удачный проект внедорожника, который не добрался до серии 10:17
Строительные магазины вновь приступают к работе в Подмосковье 10:13
В Екатеринбурге автопробегом почтили память маршала Георгия Жукова 10:12
Слушатели детского технопарка "Альтаир" стали рекордсменами онлайн-соревнований 10:10
В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса 10:02
Волонтеры Москвы приведут в порядок 14 памятников в честь героев ВОВ 10:02
Портал "Будущее России. Национальные проекты" выпустил проект о детях и учителях в блокаду 10:00
Гарик Сукачев снимет документальный фильм о Сахалине 09:57
Въезд в туристические регионы Сибири останется ограниченным 09:57
Механик-любитель из Ленобласти сделал танк Т-34 из картона 09:56
Останкинская телебашня присоединится к акции "Бессмертный полк" 09:50
В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом 09:44
Москвичи с иммунитетом к COVID-19 могут стать социальными волонтерами 09:41
Забайкальские третьеклассники создали мультфильм о тружениках тыла 09:40
В Якутске еще 34 студента сдали положительные тесты на COVID-19 09:37
В Иркутской области спасатели сняли с льдины четверых детей 09:24
На Вятке при разборе завалов сгоревших домов нашли тело человека 09:22
При обрушении на заводе под Волгоградом погиб рабочий 09:20
"Шпионы" засняли тренировку кроссовера Genesis GV70 в "Зеленом аду" 09:19
В Перми завели дело на мать, выкинувшую младенца 09:16
Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости 09:13
Нуждающиеся семьи в Киргизии получат продукты благодаря помощи России 09:09
Музей Победы к 9 мая запускает "небесную" фотовыставку 09:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 09:17
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Как работали ЗАГСы в годы войны

Текст: Сергей Жуков
Великая Отечественная война кардинальным образом изменила жизнь страны. Однако по-прежнему заключались браки, рождались дети, менялись имена…
Фото: Е.Халдей. РГАКФД. Арх. № 0-256162
Образы войны в исторической памяти

В Москве, например, с 1941 по 1945 годы поженились более 170 тысяч пар. В первый год войны количество заключенных браков сократилось на 13%. Если в 1940-м было зарегистрировано 53 647 браков, то в 1941-м - 46 826. Тенденция сохранилась и в 1942 году: тогда появились 12 594 семьи. В 43-м же количество браков выросло на 36%, а еще через год - на 104%. В победном 45-м в Москве и ближайшем Подмосковье сыграли около 60 тысяч свадеб, сообщает портал mos.ru, ссылаясь на архивные данные.

В военные годы органы ЗАГС регистрировали и новорожденных. Меньше всего появилось на свет детей в 1943 году - 33 653, но с 1944-го их становилось больше. Всего за время Великой Отечественной в Москве родилось 327 253 ребенка. После войны, в 1946 году, число новорожденных в сравнении с 45-м выросло на 40%.

Общество История 75-летие Победы День Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах