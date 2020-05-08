Как в США отмечают День Победы

Новости

В плей-офф НХЛ в этом сезоне могут сыграть 24 клуба 11:54
Исполнитель роли Голлума прочитает всего "Хоббита" 11:53
ВЦИОМ: 93 процента россиян считают День Победы общим праздником 11:52
В Испании задержали планировавшего устроить теракт в Барселоне марокканца 11:50
Создан универсальный маркер для раннего выявления онкологии 11:49
Видео: Самарские фронтовики прочли стихотворение Гамзатова о войне 11:46
33-летняя актриса Мария Ивакова заразилась коронавирусом 11:44
Путин назвал любовь к Родине основой жизни 11:44
Боб Дилан выпустит первый за восемь лет альбом 11:42
Главврач медцентра в Коммунарке рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 11:36
К юбилею Победы "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Молодую гвардию" 11:35
Суд обязал нижегородский Минздрав выдать ребенку лекарство за 47 млн 11:35
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей 11:33
Инфекционисты оценили вероятность пика коронавируса в России 11:30
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве младше 65 лет 11:21
В Крыму разъяснили, когда нужно носить маску на улице 11:20
В Воронеже придумали антидот для пчел 11:20
В Коми 12-летний мальчик погиб от удара током на электроподстанции 11:13
Французский академик назвала отличия русских от европейцев 11:06
К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник 11:05
Jeep Wrangler дважды провалил простой краш-тест 11:00
На Среднем Урале количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1500 10:58
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни 10:51
В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки 10:50
В День Победы в Прикамье состоится праздничный телемарафон 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 10:59
Рубрика: В мире
Проект: День Победы

Как в США отмечают День Победы

Текст: Александр Гасюк
Про День Великой Победы в США традиционно вспоминают 8 мая. Вспоминают с оговоркой - День Победы в Европе (V-E Day - Victory in Europe - прим. "РГ").
Встреча на Эльбе советских и американских солдат. Фото: Иван Шагин/Фотохроника ТАСС Встреча на Эльбе советских и американских солдат. Фото: Иван Шагин/Фотохроника ТАСС
Встреча на Эльбе советских и американских солдат. Фото: Иван Шагин/Фотохроника ТАСС

Дело в том, что в общественном сознании США разгром нацистской Германии традиционно не связывается с окончательной победой во Второй мировой войне - впереди еще были кровопролитные бои на Тихом океане. Весной 1945 года основные силы США были брошены на борьбу с другой державой "Оси" - Японией, которая после вступления в войну с ней СССР капитулирует в сентябре. И именно этот Victory Day станет основным для США.

Фото: Gettyimages
Лидеры России и США приняли совместное заявление к 75-летию встречи на Эльбе

Официальных торжеств в эти майские дни в США не проводится, хотя они и были запланированы. Планы организаторам многих мероприятий нарушила эпидемия коронавируса, сильно ударившая по Америке. Так, 8 мая около сотни отреставрированных энтузиастами и находящихся в прекрасном техническом состоянии американских самолетов времен Второй Мировой войны должны были пролететь над Капитолием в центре столице США. Теперь это масштабное зрелище, которое должно было собрать десятки тысяч зрителей, перенесено на конец сентября.

Из-за пандемии COVID-19 на начало сентября оказалась отложена и поездка американских ветеранов в Россию для участия в праздновании Дня Победы, организованная американской НПО Greatest Generations Foundation. По этой же причине, как и в других странах, ушло в онлайн шествие "Бессмертного полка" в США. Тем не менее, ожидается, что многие американские участники боев на европейском театре военных действий по традиции все же соберутся, правда, в виртуальном режиме. В нормальных условиях это бы произошло у военных памятников в различных американских штатах. В столице США таким традиционным местом встречи является мемориал воинам Второй мировой войны на национальном молле, а также мемориал Иводзимы, расположенный в пригороде Вашингтона - Арлингтоне. Здесь же располагается знаменитое Арлингтонское национальное кладбище, где в преддверии Дня Победы посольство России в США ежегодно проводит торжественную церемонию возложения венков к мемориальной плите "Дух Эльбы". Она была установлена в апреле 1995 года в ознаменование 50-й годовщины встречи советских и американских войск в Германии. На бронзовой плите выгравирован текст на английском и русском языках: "Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года".

В канун Дня Победы посол России в США Анатолий Антонов призвал американскую сторону общими усилиями защищать историческую правду о Второй мировой войне и противостоять попыткам искажения фактов той поры.

Фото: youtube.com/ RT на русском
Видео: американский хор спел "Трех танкистов" в честь встречи на Эльбе

"Бережно хранить память о бессмертном подвиге величайшего поколения победителей - наш общий долг. Мы должны совместными усилиями защищать честь ветеранов, историческую правду и бороться с участившимися попытками исказить факты о событиях тех лет", - заявил дипломат.

В преддверии 9 мая посольство РФ в Вашингтоне также предоставило юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", которые с помощью русскоязычных общественных организаций были переданы проживающим в США ветеранам Великой Отечественной войны. Так, активисты НПО "Русский дом Флорида" с соблюдением обязательных в период эпидемии норм социального дистанцирования передали 21 такую награду.

"Ветераны были очень довольны. Некоторые долго не отпускали наших волонтеров, рассказывая о своей жизни, о том, что им пришлось пережить. Все благодарили за то, что их помнят. До этого у нас был проведен конкурс детского рисунка ко Дню Победы. Некоторые дети сделали рисунки со стихами", - рассказал руководитель местного объединения соотечественников Сергей Якжин.

В мире США 75-летие Победы Вторая мировая война День Победы Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса