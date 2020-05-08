Как в США отмечают День Победы

Про День Великой Победы в США традиционно вспоминают 8 мая. Вспоминают с оговоркой - День Победы в Европе (V-E Day - Victory in Europe - прим. "РГ").

Дело в том, что в общественном сознании США разгром нацистской Германии традиционно не связывается с окончательной победой во Второй мировой войне - впереди еще были кровопролитные бои на Тихом океане. Весной 1945 года основные силы США были брошены на борьбу с другой державой "Оси" - Японией, которая после вступления в войну с ней СССР капитулирует в сентябре. И именно этот Victory Day станет основным для США.

Официальных торжеств в эти майские дни в США не проводится, хотя они и были запланированы. Планы организаторам многих мероприятий нарушила эпидемия коронавируса, сильно ударившая по Америке. Так, 8 мая около сотни отреставрированных энтузиастами и находящихся в прекрасном техническом состоянии американских самолетов времен Второй Мировой войны должны были пролететь над Капитолием в центре столице США. Теперь это масштабное зрелище, которое должно было собрать десятки тысяч зрителей, перенесено на конец сентября.

Из-за пандемии COVID-19 на начало сентября оказалась отложена и поездка американских ветеранов в Россию для участия в праздновании Дня Победы, организованная американской НПО Greatest Generations Foundation. По этой же причине, как и в других странах, ушло в онлайн шествие "Бессмертного полка" в США. Тем не менее, ожидается, что многие американские участники боев на европейском театре военных действий по традиции все же соберутся, правда, в виртуальном режиме. В нормальных условиях это бы произошло у военных памятников в различных американских штатах. В столице США таким традиционным местом встречи является мемориал воинам Второй мировой войны на национальном молле, а также мемориал Иводзимы, расположенный в пригороде Вашингтона - Арлингтоне. Здесь же располагается знаменитое Арлингтонское национальное кладбище, где в преддверии Дня Победы посольство России в США ежегодно проводит торжественную церемонию возложения венков к мемориальной плите "Дух Эльбы". Она была установлена в апреле 1995 года в ознаменование 50-й годовщины встречи советских и американских войск в Германии. На бронзовой плите выгравирован текст на английском и русском языках: "Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года".

В канун Дня Победы посол России в США Анатолий Антонов призвал американскую сторону общими усилиями защищать историческую правду о Второй мировой войне и противостоять попыткам искажения фактов той поры.

"Бережно хранить память о бессмертном подвиге величайшего поколения победителей - наш общий долг. Мы должны совместными усилиями защищать честь ветеранов, историческую правду и бороться с участившимися попытками исказить факты о событиях тех лет", - заявил дипломат.

В преддверии 9 мая посольство РФ в Вашингтоне также предоставило юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", которые с помощью русскоязычных общественных организаций были переданы проживающим в США ветеранам Великой Отечественной войны. Так, активисты НПО "Русский дом Флорида" с соблюдением обязательных в период эпидемии норм социального дистанцирования передали 21 такую награду.

"Ветераны были очень довольны. Некоторые долго не отпускали наших волонтеров, рассказывая о своей жизни, о том, что им пришлось пережить. Все благодарили за то, что их помнят. До этого у нас был проведен конкурс детского рисунка ко Дню Победы. Некоторые дети сделали рисунки со стихами", - рассказал руководитель местного объединения соотечественников Сергей Якжин.