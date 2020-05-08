Какие правила поведения сохранятся в РФ до создания вакцины от коронавируса

"Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно, и выстраиваем так свою стратегию и тактику", - отметила глава ведомства. По ее словам, вместе с бизнесом на какой-то период необходимо изменить правила поведения и правила работы. Может быть, до конца года, а, возможно, на менее продолжительный период. Все будет зависеть от того, когда появится вакцина или когда вирус решит, что он "устал" и уходит. Как отметила Попова, для того, чтобы приспособиться к жизни с вирусом, сейчас разрабатываются специальные методические рекомендации для различных отраслей с учетом изменений эпидемиологической ситуации.

Согласно актуальному перечню кандидатных вакцин против COVID-19, формируемому ВОЗ, на 23 апреля 2020 года в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований и 6 проходят клинические исследования на людях. Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены Всемирной организацией здравоохранения в перечень перспективных. В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" и три вакцины других научно-исследовательских организаций. Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о создании трех прототипов вакцины, представляющих собой "рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2". Результаты пилотных исследований ожидаются в июне, второй этап планируется завершить к началу третьего квартала года.

При этом вакцина против атипичной пневмонии, которая явилась предшественником нынешнего SARS-CoV-2, изобретена так и не была. Атипичная пневмония исчезла также внезапно, как и появилась.