Новости

Самый посещаемый нацпарк США объявил о своем открытии с девятого мая 04:07
Госдеп США одобрил продажу Египту более 40 вертолетов Apache 03:55
Турецкие ученые разработали препарат для лечения COVID-19 03:51
Старатель из Магадана за месяц выиграл миллион рублей в лотерею 03:48
Учреждения культуры Якутии создали "Танк Победы" из фотографий 03:42
В Саудовской Аравии спецподразделение проконтролирует соблюдение карантина 03:28
"Чешские авиалинии" с 18 мая возобновят международные рейсы 03:25
Жителей Петербурга обяжут носить маски и перчатки в общественных местах 03:00
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом 02:54
За неделю 24 иностранных летательных аппарата провели разведку у границ РФ 02:14
ВОЗ: В Африке от коронавируса могут умереть до 190 тысяч человек 01:43
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране 01:25
Трамп назвал чью-то глупость причиной пандемии коронавируса 00:53
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента 00:13
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая 00:05
Предпринимателям втрое увеличат срок оплаты административных штрафов 00:05
В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч 07.05.2020
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США 07.05.2020
Ученые: Антитела к коронавирусу вырабатываются почти у всех переболевших 07.05.2020
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о "вмешательстве РФ" 07.05.2020
Туроператоры при ЧС смогут предлагать другие туры вместо возврата средств 07.05.2020
Создателя проекта "Омбудсмен полиции" обвинили в вымогательстве 07.05.2020
Банкир Власов арестован на 2 месяца по делу о выводе денег 07.05.2020
Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1 закрыли на карантин 07.05.2020
США отказались от уголовного преследования экс-советника Трампа Майкла Флинна 07.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 02:54
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с победой над эпидемией коронавируса. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Фото: iStock
Власти Китая понизили уровень эпидугрозы по COVID-19 во всех регионах

По его данным, Ким Чен Ын направил устное послание, в котором поздравил китайского лидера, высоко оценив тот факт, что Си Цзиньпин "не упустил возможности победы в войне против беспрецедентной эпидемии", - цитирует РИА Новости. При этом не уточняется, когда и в какой именно форме было доставлено послание.

Напомним, в конце декабря прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Позже специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, а заболевание получило официальное название COVID-19. Вирус распространился за пределы материкового Китая, охватив почти все страны. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. В конце марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса