Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с победой над эпидемией коронавируса. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, Ким Чен Ын направил устное послание, в котором поздравил китайского лидера, высоко оценив тот факт, что Си Цзиньпин "не упустил возможности победы в войне против беспрецедентной эпидемии", - цитирует РИА Новости. При этом не уточняется, когда и в какой именно форме было доставлено послание.

Напомним, в конце декабря прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Позже специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, а заболевание получило официальное название COVID-19. Вирус распространился за пределы материкового Китая, охватив почти все страны. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. В конце марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.