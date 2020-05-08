Korean Air с июня возобновит полеты по 19 международным маршрутам

Крупнейшая авиакомпания Республики Корея (Korean Air) уже через три недели возобновит полеты почти по двум десяткам международных маршрутов. Это решение принято в связи с мнением, что пик пандемии коронавируса COVID-19 миновал, а в Корее инфекция почти побеждена.

Как отмечается в заявлении, перевозчик планирует с первого июня возобновить полеты по 19 маршрутам, включая Вашингтон, Сиэтл, Ванкувер, Торонто, Франкфурт, Сингапур, Пекин и Куала-Лумпур. В настоящий момент Korean Air совершает 55 рейсов по 13 международным маршрутам, а уже через три недели будет 146 рейсов по 32 направлениям. Данный шаг является подготовкой к ожидаемому росту пассажиропотока в связи с преодолением пика коронавируса.

Вместе с тем, корейский авиаперевозчик пока не имеет планов возобновления полетов в Россию. До появления коронавируса полеты совершались в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток.

До начала пандемии у компании было 900 рейсов по 110 международным направлениям. В результате вспышки инфекции пришлось сократить более 90 процентов маршрутов, так как значительное число стран закрыли свои границы в связи с пандемией COVID-19.