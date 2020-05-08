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08.05.2020 12:45
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Коронавирус мог появиться еще прошлым летом

В июле 2019 года Американская радиовещательная корпорация (ABC) сообщила, что в общине пенсионеров в штате Вирджиния зарегистрировано 54 случая необъяснимого респираторного заболевания, в том числе 2 имели летальный исход. По имеющимся данным, у 54 пациентов появились симптомы респираторного заболевания - температура, кашель и воспаление легких, сообщает информслужба "Россия-Китай: главное".
Прошлогодняя вспышка неизвестной хвори в Вирджинии до сих пор будоражит умы жителей США. Фото: Медиакорпорация Китая Прошлогодняя вспышка неизвестной хвори в Вирджинии до сих пор будоражит умы жителей США. Фото: Медиакорпорация Китая
Прошлогодняя вспышка неизвестной хвори в Вирджинии до сих пор будоражит умы жителей США. Фото: Медиакорпорация Китая

Двое умерших пациентов были пожилыми людьми с сопутствующими заболеваниями. Они были госпитализированы с пневмонией. Конкретная причина вспышки этого заболевания пока не известна. По данным ABC News, было подозрение, что вспышка в общине была вызвана новым коронавирусом, но местный департамент здравоохранения пришел к выводу, что это был грипп. Сообщается, что община находится всего в часе езды от биологической лаборатории в Форте Детрик. В августе прошлого года, то есть уже после вспышки болезни, лаборатория внезапно закрылась. По сообщениям The New York Times, приостановленные в лаборатории исследования связаны с токсином, который правительство США назвало "серьезной угрозой для здоровья населения, животных или растений, а также для продуктов животного и растительного происхождения".

Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отказались озвучить причины закрытия лаборатории по соображениям "национальной безопасности". 10 марта 2020 года американская общественность опубликовала петицию на сайте Белого дома, в которой потребовала от правительства США сообщить реальную причину закрытия биологической лаборатории Форта Детрик, чтобы понять, была ли утечка вируса из лаборатории.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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