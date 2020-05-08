Коронавирус мог появиться еще прошлым летом

Двое умерших пациентов были пожилыми людьми с сопутствующими заболеваниями. Они были госпитализированы с пневмонией. Конкретная причина вспышки этого заболевания пока не известна. По данным ABC News, было подозрение, что вспышка в общине была вызвана новым коронавирусом, но местный департамент здравоохранения пришел к выводу, что это был грипп. Сообщается, что община находится всего в часе езды от биологической лаборатории в Форте Детрик. В августе прошлого года, то есть уже после вспышки болезни, лаборатория внезапно закрылась. По сообщениям The New York Times, приостановленные в лаборатории исследования связаны с токсином, который правительство США назвало "серьезной угрозой для здоровья населения, животных или растений, а также для продуктов животного и растительного происхождения".

Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отказались озвучить причины закрытия лаборатории по соображениям "национальной безопасности". 10 марта 2020 года американская общественность опубликовала петицию на сайте Белого дома, в которой потребовала от правительства США сообщить реальную причину закрытия биологической лаборатории Форта Детрик, чтобы понять, была ли утечка вируса из лаборатории.