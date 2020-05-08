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08.05.2020 16:01
Рубрика: Общество

Космонавты на День Победы получат три выходных

Текст: Наталия Ячменникова

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас работают на Международной космической станции, получат три выходных на День Победы. "Космонавты будут отдыхать в праздничные дни", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее в госкорпорации сообщили, что экипаж будет отдыхать только 9 мая.

Фото: РИА Новости
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Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди прилетели на станцию 9 апреля. Это был первый пилотируемый запуск в нынешнем году. И прошел он на фоне пандемии коронавируса. Вся подготовка из-за COVID-19 проходила в условиях повышенной безопасности. Экипажи были практически полностью изолированы от окружающих: полтора месяца на карантине.

Можно сказать, следом - 25 апреля с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовым кораблем "Прогресс МС-14". На ракете была нанесена специализированная символика - логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленты и орденов Отечественной войны. А сам корабль среди 2,5 тонны разных и важных грузов доставил на станцию, несомненно, самый бесценный - материалы "Бессмертного полка".

В конце марта "Роскосмос" объявил о старте акции "Бессмертный полк на МКС". Любой желающий мог отправить информацию о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также их фотографии в личном сообщении сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". И вот все эти данные на орбите.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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