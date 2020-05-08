Лидеры РФ и Китая подтвердили готовность продолжить борьбу с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил российскому лидеру и тепло поздравил с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"Отмечено особое значение этой даты для народов двух стран, понесших самые тяжелые потери в результате действий агрессоров", - сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле.

Лидеры подчеркнули решимость противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны.

Также главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, высоко оценив поддержку, которые две державы оказывали друг другу с самого начала эпидемии. Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность продолжить совместную работу, направленную на создание вакцин и лекарств, на консолидацию международных усилий по обузданию пандемии и недопущение политизации темы.

Лидеры условились возобновить обмены визитами, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Напомним, что Путин собирался посетить Китай осенью.