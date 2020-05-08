Лидеры России и Киргизии обсудили противодействие коронавирусу

Президенты России и Киргизии провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Была подчеркнута особая значимость юбилея для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

Путин и Жээнбеков обсудили вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Киргизский лидер поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю помощь.