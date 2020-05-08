Лидеры России и Кубы обсудили сотрудничество минздравов двух стран

Президент Кубы позвонил российскому лидеру. Мигель Диас-Канель Бермудес тепло поздравил Владимира Путина с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю 60-летия восстановления российско-кубинских дипотношений.

Главы государств обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, подтвердив настрой на расширение сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения. Путин особо отметил вклад кубинских медиков в оказание помощи многим странам.

Было условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации, сообщили в пресс-службе Кремля.