Little Big представили новую песню Hypnodancer

Российская группа Little Big выложила в Сеть свою новую песню. Еще вечером 7 мая музыканты продолжали работу в студии, в Санкт-Петербурге. Обозреватель "РГ" как раз звонил им в это время, чтобы узнать о подготовке к концерту 16 мая, который пройдет вместо финала "Евровидения" и объединит его участников уже в формате онлайн.

Премьера нового трека Hypnodancer (название можно перевести как "Гипнотический танцор") состоялась уже утром 8 мая. Да, танцевать Little Big ведь всегда были лихи и горазды на выдумку!

Новая песня - снова удалой и немного шаловливый рейв, очень бойкий. С куплетам, спетыми по очереди Ильей и Софьей, и припевом, который они грянули уже хором.

Впрочем, танец для этой песни они еще, очевидно, изобретают - очевидно, именно поэтому премьера видео пока ненадолго отложена.

Скорее всего, Little Big постараются снять ее как раз к 16 мая. Им не впервой успевать все делать буквально в последнюю минуту. Впрочем, от этой группы никогда не знаешь, чего ожидать.