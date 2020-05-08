Лукашенко принял участие в закладке капсул с землей из мест воинской славы

Кульминацией патриотического проекта "Во славу общей Победы!", начало которого белорусский руководитель объявил год назад на площади Победы в Минске, стала 8 мая 2020 закладка капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения.

В этой торжественной церемонии, которая проходила в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших принял участие Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Еще до прибытия главы государства возле храма приземлился вертолет, на борту которого находились капсулы с землей из областных центров, Минской области и города-героя Минска. В сопровождении роты почетного караула их доставили ко входу в храм. Александр Лукашенко за колонной военнослужащих проследовал в большой зал крипты храма и принял участие в закладке капсул. Он зажег свечу в память о павших воинах и невинных жертвах Великой Отечественной войны.

В течение года, сообщают местные источники, во всех регионах Синеокой проводились акции по закладке в капсулы земли с мест воинской славы. Они проходили с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей органов власти, трудовых коллективов, священнослужителей. К проведению акции присоединились и зарубежные государства. В ниши крипты храма установлены капсулы с землей из городов-героев Волгограда, Керчи, Киева, Москвы, Одессы, Севастополя, Смоленска, а также из государств, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

На церемонии присутствовали и высшие должностные лица, руководители общественных объединений и представители регионов.