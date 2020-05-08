Май 1945 года навсегда останется героической вехой в истории стран СНГ

Дату Великой Победы в государствах Содружества назвал "священным днем в исторической летописи народов" постоянный представитель России при уставных органах СНГ Андрей Грозов, подчеркнув, что она соединяет в себе радость торжества жизни и боль потерь. Вот почему в СНГ 2020 год объявлен Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Историческая память о войне, по его словам, которые приводит БЕЛТА, у разных народов разная. "Она, в том числе, связана с понесенными потерями в войне. Память стран СНГ - самая острая и жертвенная. СССР лишился почти каждого седьмого из своих жителей, Великобритания - одного из 127, США - одного из 320 человек. Сегодня СССР нет. Но именно в те сложные времена наши народы плечом к плечу воевали с опасным врагом и защищали свое Отечество. Это и стало одним из слагаемых общей Победы. Жертвенность и героическая часть нашей общей исторической памяти живет и сегодня, связывая народы СНГ друг с другом и по сей день", - отметил постпред России.

План основных мероприятий по празднованию этой священной даты, сообщил он, включает в себя около 50 позиций. "В этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто победил фашизм, подарил нам возможность жить под мирным небом и быть свободными людьми. Сколько бы лет ни прошло с триумфального мая 1945 года, мы будем чтить дорогих ветеранов, восхищаться мужеством и героизмом воинов, погибших на полях сражений, партизан, подпольщиков. Мы отдаем дань памяти труженикам тыла, стойкости узников фашистских застенков и всех тех, кто пережил лихолетье оккупации. В День Победы мы чествуем героев, которые защитили страну и весь мир, жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизни других", - подчеркнул постпред РФ.

Уже состоялось, в частности, восхождение военнослужащих-спортсменов стран Содружества на пик Ленина, посвященное этой памятной дате, продолжается стартовавшая в Бресте еще в феврале Эстафета Победы вдоль внешних границ стран СНГ. Отдельным важным мероприятием стал выпуск единой юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которой награждаются ветераны всех стран СНГ.

Разгром гитлеровского фашизма, по словам Грозова, заложил фундамент послевоенного мироустройства на началах коллективной безопасности и межгосударственного сотрудничества, открыл путь к созданию ООН. Постпред отметил, что "готовится проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу 75-летия Победы во Второй мировой войне. Ее соавторами стали государства СНГ, КНР, ряд других стран - членов ООН".

Отметив вклад в общую Победу всех союзников в той войне, совместную борьбу стран антигитлеровской коалиции, Грозов считает постыдными попытки вбить клин между бывшими союзниками. При этом он дал понять, что именно народы СССР сломали хребет военной машине Третьего рейха. "Здесь позиции стран СНГ едины. Государства Содружества выступают за сохранение исторической правды, не приемлют и решительно осуждают целенаправленные надругательства над нашей общей историей", - заявил он.

Во время заседания Совета министров иностранных дел СНГ в апреле минувшего года, напомнил постпред, российская сторона инициировала создание комиссии для противодействия фальсификации истории и содействия распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранения связанного с ними исторического наследия. Уже началось формирование состава комиссии на базе Международной ассоциации институтов истории стран Содружества, определение ее целей и задач, уточнил он.

"Великая Победа навсегда останется героической вехой в истории наших стран. И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной войны, они должны знать, что мы высоко чтим их стойкость, мужество и верность фронтовому братству", - резюмировал Андрей Грозов.