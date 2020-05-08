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08.05.2020 17:11
Рубрика: Экономика

Мантуров рассказал, когда начнется экспорт аппаратов ИВЛ из России

Текст: Александр Проценко

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров гарантировал, что экспорт аппаратов ИВЛ из России может начаться только после полного обеспечения поставок для внутреннего пользования. Такое заявление член правительства РФ сделал после появления на сайте Change.org петиции, адресованной российским властям, против вывоза из страны медицинского оборудования, предназначенного для борьбы с коронавирусом.

Мантуров: В России в несколько раз будет увеличено производство ИВЛ

Раньше в российских СМИ была размещена информация, что "Концерн радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) "вышел на производство до 3 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в месяц и готов начать их экспорт летом после выполнения заказа правительства РФ на поставку больницам 5,7 тыс. штук. Об этом сообщил ТАСС представитель Ростеха. Компания получила заявки на более чем 20 тысяч аппаратов из 45 стран, сказал он.

Авторы петиции заявили, что Россия еще только приближается к пику эпидемии коронавируса, и в этих условиях неприемлемо отправлять за рубеж жизненно важные аппараты искусственной вентиляции легких.

Теперь министр Мантуров заявил, что никакого экспорта из России аппаратов ИВЛ не будет до полного обеспечения ими внутреннего спроса. Ранее о том же сообщали представители Ростеха: "На текущий момент концерн вышел на объем производства до 3 тысяч аппаратов ИВЛ в месяц. Сейчас все мощности компании направлены на решение государственных задач, коммерческих поставок не ведется".

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