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08.05.2020 14:02
Рубрика: Культура
Проект: День Победы

Марафон Победы в проекте "Культурный сезон с ОТР"

Несмотря на режим самоизоляции в день 75 годовщины Великой Победы музеи, театры и концертные залы запланировали насыщенную программу культурных мероприятий. Что не пропустить онлайн в предпраздничные выходные расскажет афиша проекта "Культурный сезон с ОТР".

Один из самых любимых россиянами праздников - День Победы, пройдёт в этом году в новом формате. Традиционные гулянья, Парад и шествие "Бессмертного полка" нам заменит телевизор, интернет и балкон. "Культурный сезон с ОТР" предлагает вниманию своих виртуальных зрителей настоящий праздничный марафон мероприятий, которые можно "посетить онлайн" с 8 по 12 мая.

 

Расписание онлайн показов и трансляций с 8 по 12 мая

 

8 мая

15:00

Государственный Эрмитаж

«По разные стороны линии фронта. Советский и немецкий взгляд на войну под Ленинградом»

онлайн трансляция

19:00

Мариинский театр

Опера Сергея Прокофьева "Война и мир"

онлайн показ

9 мая

10:00-22:00

Центральный академический театр Российской Армии

«Марафон Победы»: стихи, песни военных лет, документальные фильмы, отрывки из спектаклей

онлайн марафон

12:00

МХТ им. А. П. Чехова

«Песни военных лет» (режиссёр Марина Брусникина)

онлайн концерт

13:00

Государственный Эрмитаж

«Победа 75: Эрмитаж в годы Блокады. Воспоминания Бориса Борисовича Пиотровского»

онлайн трансляция

15:00

МХТ им. А. П. Чехова

Спектакль «Возвращение»

онлайн показ

17:00

МХАТ им. М. Горького

Премьерный показ онлайн спектакля «Бессмертные строки»

онлайн показ

18:00

Хор Турецкого

В честь 75-летия Победы и в рамках Года памяти и славы «Хор Турецкого» исполнит любимые песни о мире, подвиге и любви

онлайн концерт

19:00

ГЕЛИКОН-ОПЕРА

«Нам нужна одна победа!» Гала-концерт, посвященный 75-летию со Дня Победы

онлайн показ

21:00

Малый театр

«Письма с фронта» концерт

онлайн показ

10 мая

13:00

Государственный Эрмитаж

«Победа 75: «Война была рядом». Предметы военного быта в Эрмитаже»

онлайн экскурсия

15:00

РАМТ

«Ничья длится мгновение»

онлайн показ

19:00

Московский губернский театр

«Веселый солдат»

онлайн показ

11 мая

13:00

Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова

«Василий Теркин»

онлайн показ

19:00

Большой театр

«Садко», опера-былина в семи картинах

посвящается Дмитрию Чернякову

онлайн показ

12 мая

12:00

Государственная Третьяковская галерея

Кураторская экскурсия по выставке «Книга Природы»

онлайн экскурсия

19:00

Московский детский камерный театр кукол

«Письмовник»

онлайн показ

22:00

Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (г. Тюмень)

«Самый неизвестный солдат»

онлайн показ

 

В программе возможны изменения. Следите за обновлениями раздела и новостями проекта!

 

Справка

"Культурный сезон с ОТР" - это гид по интерактивным программам театров, музеев, концертных залов, который помогает сориентироваться в многообразии развлекательного и образовательного контента и ничего не пропустить. Проект стартовал на сайте Общественного телевидения России в день театра - 27 марта и продолжится до окончания периода самоизоляции.

"Культурный сезон с ОТР" - это не просто афиша онлайн событий. Посетитель раздела получает доступ к трансляциям концертов, показам спектаклей, виртуальным экскурсиям, лекциям и мастер-классам, спецпроектам с участием любимых актеров и музыкантов. Достаточно кликнуть на интересующий заголовок или видео. Раздел пополняется регулярно и доступен пользователю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Особая гуманитарная миссия проекта - оказать поддержку российским учреждениям культуры и связать их со зрителем.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы 75 лет Великой Победы

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