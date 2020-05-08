Марафон Победы в проекте "Культурный сезон с ОТР"

Один из самых любимых россиянами праздников - День Победы, пройдёт в этом году в новом формате. Традиционные гулянья, Парад и шествие "Бессмертного полка" нам заменит телевизор, интернет и балкон. "Культурный сезон с ОТР" предлагает вниманию своих виртуальных зрителей настоящий праздничный марафон мероприятий, которые можно "посетить онлайн" с 8 по 12 мая.
Расписание онлайн показов и трансляций с 8 по 12 мая
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8 мая
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15:00
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Государственный Эрмитаж
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«По разные стороны линии фронта. Советский и немецкий взгляд на войну под Ленинградом»
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онлайн трансляция
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19:00
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Мариинский театр
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Опера Сергея Прокофьева "Война и мир"
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онлайн показ
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9 мая
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10:00-22:00
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Центральный академический театр Российской Армии
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«Марафон Победы»: стихи, песни военных лет, документальные фильмы, отрывки из спектаклей
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онлайн марафон
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12:00
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МХТ им. А. П. Чехова
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«Песни военных лет» (режиссёр Марина Брусникина)
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онлайн концерт
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13:00
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Государственный Эрмитаж
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«Победа 75: Эрмитаж в годы Блокады. Воспоминания Бориса Борисовича Пиотровского»
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онлайн трансляция
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15:00
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МХТ им. А. П. Чехова
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Спектакль «Возвращение»
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онлайн показ
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17:00
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МХАТ им. М. Горького
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Премьерный показ онлайн спектакля «Бессмертные строки»
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онлайн показ
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18:00
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Хор Турецкого
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В честь 75-летия Победы и в рамках Года памяти и славы «Хор Турецкого» исполнит любимые песни о мире, подвиге и любви
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онлайн концерт
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19:00
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ГЕЛИКОН-ОПЕРА
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«Нам нужна одна победа!» Гала-концерт, посвященный 75-летию со Дня Победы
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онлайн показ
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21:00
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Малый театр
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«Письма с фронта» концерт
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онлайн показ
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10 мая
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13:00
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Государственный Эрмитаж
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«Победа 75: «Война была рядом». Предметы военного быта в Эрмитаже»
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онлайн экскурсия
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15:00
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РАМТ
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«Ничья длится мгновение»
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онлайн показ
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19:00
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Московский губернский театр
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«Веселый солдат»
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онлайн показ
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11 мая
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13:00
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Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова
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«Василий Теркин»
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онлайн показ
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19:00
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Большой театр
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«Садко», опера-былина в семи картинах
посвящается Дмитрию Чернякову
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онлайн показ
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12 мая
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12:00
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Государственная Третьяковская галерея
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Кураторская экскурсия по выставке «Книга Природы»
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онлайн экскурсия
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19:00
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Московский детский камерный театр кукол
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«Письмовник»
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онлайн показ
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22:00
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Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (г. Тюмень)
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«Самый неизвестный солдат»
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онлайн показ
В программе возможны изменения. Следите за обновлениями раздела и новостями проекта!
Справка
"Культурный сезон с ОТР" - это гид по интерактивным программам театров, музеев, концертных залов, который помогает сориентироваться в многообразии развлекательного и образовательного контента и ничего не пропустить. Проект стартовал на сайте Общественного телевидения России в день театра - 27 марта и продолжится до окончания периода самоизоляции.
"Культурный сезон с ОТР" - это не просто афиша онлайн событий. Посетитель раздела получает доступ к трансляциям концертов, показам спектаклей, виртуальным экскурсиям, лекциям и мастер-классам, спецпроектам с участием любимых актеров и музыкантов. Достаточно кликнуть на интересующий заголовок или видео. Раздел пополняется регулярно и доступен пользователю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Особая гуманитарная миссия проекта - оказать поддержку российским учреждениям культуры и связать их со зрителем.