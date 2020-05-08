Марафон Победы в проекте "Культурный сезон с ОТР"

Один из самых любимых россиянами праздников - День Победы, пройдёт в этом году в новом формате. Традиционные гулянья, Парад и шествие "Бессмертного полка" нам заменит телевизор, интернет и балкон. "Культурный сезон с ОТР" предлагает вниманию своих виртуальных зрителей настоящий праздничный марафон мероприятий, которые можно "посетить онлайн" с 8 по 12 мая.

Расписание онлайн показов и трансляций с 8 по 12 мая

8 мая 15:00 Государственный Эрмитаж «По разные стороны линии фронта. Советский и немецкий взгляд на войну под Ленинградом» онлайн трансляция 19:00 Мариинский театр Опера Сергея Прокофьева "Война и мир" онлайн показ 9 мая 10:00-22:00 Центральный академический театр Российской Армии «Марафон Победы»: стихи, песни военных лет, документальные фильмы, отрывки из спектаклей онлайн марафон 12:00 МХТ им. А. П. Чехова «Песни военных лет» (режиссёр Марина Брусникина) онлайн концерт 13:00 Государственный Эрмитаж «Победа 75: Эрмитаж в годы Блокады. Воспоминания Бориса Борисовича Пиотровского» онлайн трансляция 15:00 МХТ им. А. П. Чехова Спектакль «Возвращение» онлайн показ 17:00 МХАТ им. М. Горького Премьерный показ онлайн спектакля «Бессмертные строки» онлайн показ 18:00 Хор Турецкого В честь 75-летия Победы и в рамках Года памяти и славы «Хор Турецкого» исполнит любимые песни о мире, подвиге и любви онлайн концерт 19:00 ГЕЛИКОН-ОПЕРА «Нам нужна одна победа!» Гала-концерт, посвященный 75-летию со Дня Победы онлайн показ 21:00 Малый театр «Письма с фронта» концерт онлайн показ 10 мая 13:00 Государственный Эрмитаж «Победа 75: «Война была рядом». Предметы военного быта в Эрмитаже» онлайн экскурсия 15:00 РАМТ «Ничья длится мгновение» онлайн показ 19:00 Московский губернский театр «Веселый солдат» онлайн показ 11 мая 13:00 Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова «Василий Теркин» онлайн показ 19:00 Большой театр «Садко», опера-былина в семи картинах посвящается Дмитрию Чернякову онлайн показ 12 мая 12:00 Государственная Третьяковская галерея Кураторская экскурсия по выставке «Книга Природы» онлайн экскурсия 19:00 Московский детский камерный театр кукол «Письмовник» онлайн показ 22:00 Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (г. Тюмень) «Самый неизвестный солдат» онлайн показ

В программе возможны изменения. Следите за обновлениями раздела и новостями проекта!

Справка

"Культурный сезон с ОТР" - это гид по интерактивным программам театров, музеев, концертных залов, который помогает сориентироваться в многообразии развлекательного и образовательного контента и ничего не пропустить. Проект стартовал на сайте Общественного телевидения России в день театра - 27 марта и продолжится до окончания периода самоизоляции.

"Культурный сезон с ОТР" - это не просто афиша онлайн событий. Посетитель раздела получает доступ к трансляциям концертов, показам спектаклей, виртуальным экскурсиям, лекциям и мастер-классам, спецпроектам с участием любимых актеров и музыкантов. Достаточно кликнуть на интересующий заголовок или видео. Раздел пополняется регулярно и доступен пользователю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Особая гуманитарная миссия проекта - оказать поддержку российским учреждениям культуры и связать их со зрителем.