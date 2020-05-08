Марат Хуснуллин возглавил наблюдательный совет ГК "Автодор"

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин назначен председателем наблюдательного совета госкомпании "Российские автомобильные дороги".

"Среди первоочередных задач для поддержки и развития экономики мы выделяем строительство и, в первую очередь,- развитие транспортной инфраструктуры. Мы продолжаем дорожные работы, в том числе на таких знаковых объектах как Центральная кольцевая автодорога", - заявил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что строительство транспортной инфраструктуры станет одной из основных мер, позволяющих вывести экономику из сложившейся ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Госкомпания "Российские автомобильные дороги" создана в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в РФ. В ее доверительном управлении находится более 3,4 тыс. км автодорог федерального значения, в частности трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина". "Автодор" также выступает ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Московской области и новой скоростной трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань.