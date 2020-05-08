МЧС: Снаряды времен войны до сих пор находят тысячами

Саперы МЧС России ежегодно обезвреживают до 40 тысяч боеприпасов в местах былых сражений. Об это в преддверии празднования 75 годовщины великой Победы сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

"Ежегодно пиротехническими подразделениями МЧС России обезвреживается и уничтожается около 40 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В основном они представляют собой авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, гранаты и мины. Чаще всего их находят в Центральном, Южном, Северо- Кавказском и Северо-Западном федеральных округах ", - приводит ТАСС выдержки из сообщения пресс-службы МЧС.

По данным ведомства всего за несколько месяцев этого года в Крыму и Севастополе было обезврежено свыше 800 взрывоопасных предметов, в том числе более 270 авиабомб.