Международная федерация волейбола отменила Лигу наций 2020 года

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение отменить розыгрыш Лиги наций-2020 из-за сложности организации глобального турнира в условиях пандемии коронавируса, а также из-за нежелания рисковать здоровьем всех участников мероприятия.

Как сообщается на официальном сайте FIVB, все заинтересованные стороны продолжат тесно сотрудничать для координации графика турнира 2021 года. При этом финальные раунды мужского и женского турниров пройдут, как и было намечено в этом году, в итальянском Турине и китайском Нанкине соответственно.

Напомним, что в России должна была принять два этапа Лиги наций: у мужчин - в Ярославле, у женщин - в Уфе.

В пресс-релизе FIVB также отмечается, что турнир 2021 года пройдет с запланированным на 2020-й составом участников.