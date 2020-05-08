МИД ФРГ: Только Германия виновна в развязывании Второй мировой войны

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в соавторстве с директором мюнхенского Института современной истории Андреасом Виршингом написал специальную колонку в журнал Spiegel к 75-летию окончания Второй мировой войны. И предостерег от переписывания ее истории.

Шеф немецкой дипломатии подтвердил официальную позицию Берлина, что "Германия единственная несет ответственность" за развязывание страшнейшей бойни XX столетия и за Холокост, а все остальные трактовки, ставящие под сомнение этот исторический факт, недопустимы и "несправедливы по отношению к жертвам национал-социалистического режима".

"Каждый день новейшей истории Германии глубочайшим образом отмечен печатью 8 мая 1945 года. В этот день смолкли орудия над могилами 40 миллионов убиенных в Европе. Ужасам национал-социализма и убийствам евреев настал конец. Он стал днем освобождения для миллионов обездоленных и преследуемых, днем поминовения жертв, победой над беззаконием, - говорит Маас в статье "Нет политики без истории". - Этот день стал той ценой, которую заплатили немцы за то, что допустили у себя 30 января 1933 года и не смогли самостоятельно освободиться от нацизма".

Глава немецкого МИД признает, что понадобилось целых сорок лет, прежде чем глава государства - президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер - "смог также и от имени немцев говорить об "освобождении" и при этом знать, что за ним стоит, по крайней мере, большинство западногерманского общества". И именно та историческая речь впервые за послевоенное время "сделала возможным зачастую болезненную, омраченную неудачами работу над раскрытием преступлений национал-социализма", пишут авторы.

"В России и в других государствах, входивших в Советский Союз, будут вспоминать героев и проводить парады Победы. Также и страны-союзницы Запада будут праздновать 8 мая. Всем, кто боролся против национал-социалистической диктатуры,мы благодарны по сей день", - подчеркнул глава МИД ФРГ, отметив при этом, что в Польше, республиках Балтии "и некоторых других странах центральной, восточной и южной Европы" эту дату воспринимают "со смешанными чувствами".

По словам Мааса и его коллеги-историка, именно немцы - "не в силу якобы морального превосходства", но в силу именно этого травматичного опыта прошлого - обязаны обозначить свою четкую позицию в нынешней ситуации, "когда тех, на кого напали, пытаются представить нападавшими, а жертв - преступниками".

"В последние месяцы предпринимается все больше попыток переписать историю таким бесчестным образом, и это требует от нас разъяснений, которые в принципе не должны были понадобиться перед лицом незыблемых исторического фактов: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И Германия одна несет ответственность за преступления Холокоста против человечности. Кто ставит это под сомнение и приписывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость по отношению к жертвам. Тот пытается превратить историю в инструмент и раскалывает Европу", - настаивает Хайко Маас.