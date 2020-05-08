МИД отреагировал на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией

Решение Конституционного суда Молдавии об отмене кредитного соглашения с Россией на 200 млн евро вызвали недоумение в Москве, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрея Руденко. Его слова приводит РИА Новости.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление", - сказал Руденко. По его словам, переговоры по соглашению велись открыто с ноября 2019 года. Кроме того, инициатива о предоставлении кредита исходила от молдавской стороны, Россия никому ничего не навязывала.

"Наше желание помочь близкой нам Молдавии является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом", - отметил Руденко

В четверг, 7 мая, молдавский КС удовлетворил ходатайство местной оппозиции признать нелегитимным соглашение о предоставлении кредита, подписанное 17 апреля правительствами России и Молдавии.