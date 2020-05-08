Министр Мурашко: В России нет спада заболеваемости коронавирусом

Успокаиваться и говорить, что заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад, пока нельзя, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

Сегодня в РФ достигнут баланс по госпитализации, и во многих муниципальных образованиях нет необходимости в дополнительных койках, - сообщил глава Министерства здравоохранения РФ. - Но есть и ряд территорий, где это требуется.

"Министр также отметил, что медики научились тактике ведения больных с коронавирусом. "Но я, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить: все, мы пошли на спад. Пока этого нет", - сказал он. Наоборот, в России наблюдается рост числа новых заболевших коронавирусом.

Министр отметил абсолютную важность соблюдения карантинных правил и добавил, что обязательное ношение масок является одним из этапов послабления мер, введенных из-за коронавируса. "Маска - это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни", - сказал Мурашко.