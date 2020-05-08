Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года

Министерство обороны России планирует заключить госконтракт с промышленными предприятиями на ежегодную поставку в войска до 2024 года зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заммнистра обороны РФ Алексея Криворучко.

По его словам, документ уже находится в стадии оформления.

Напомним, ранее Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" для их поставок в Индию.

- В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, выполняются в полном объеме, - говорил в феврале этого года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В рамках контракта Россия поставит Индии пять полков С-400 "Триумф". Стоимость сделки оценивают в 5,43 миллиарда долларов.