Минтранс обновил правила расследования авиапроисшествий

Новости

Алина Загитова посоветовала, чем заняться на самоизоляции 19:31
Москвичам с коронавирусом аннулируют пропуска 19:20
Марат Хуснуллин возглавил наблюдательный совет ГК "Автодор" 19:13
Ветераны-граждане РФ из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья получат выплату к 9 мая 19:11
Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде 19:06
МЧС: Снаряды времен войны до сих пор находят тысячами 19:05
Лидеры России и Кубы обсудили сотрудничество минздравов двух стран 18:58
Российские гроссмейстеры уступили американцам в Кубке наций 18:54
В Японии стали гнать самогон для спасения от COVID-19 18:53
В Крыму завели дело после сноса сотен деревьев на горе Клементьева 18:52
Загадочная надпись найдена в древнем городе Патара 18:46
Съемки "Аватара 2" и "Властелина колец" разрешили возобновить 18:43
Путин поручил выделить 5 млрд рублей на закупки автомобилей скорой помощи 18:42
С 12 мая в Москве отменят оформление цифровых пропусков по SMS 18:36
"Минное поле" возрастом 2000 лет раскопали в Дании 18:36
1000-летняя статуя черепахи обнаружена в легендарном Ангкоре 18:34
В подводных пещерах Юкатана найдены следы неизвестной цивилизации 18:30
Артиллеристу Великой Отечественной войны Волошину исполнилось 100 лет 18:29
Посол России поблагодарил кубинцев за защиту правды о ВОВ 18:18
В Австрии пройдет теннисный турнир с участием третьей ракетки мира 18:15
Следователи СК поздравили ветерана песней и подарками 18:11
В Удмуртию спецбортом из Якутии прилетели 128 вахтовиков 18:08
В Петербурге почтили память погибших в Великой Отечественной войне 18:06
Посол ФРГ в РФ назвал решающим вклад СССР в освобождение Европы от фашизма 18:01
"Как будто Коэны экранизируют Кинга": в Дании снимают амбициозный сериал 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
08.05.2020 19:14
Рубрика: Экономика

Минтранс обновил правила расследования авиапроисшествий

Текст: Евгений Гайва
Авиационные происшествия и инциденты должны расследоваться в течение 30 дней, а по итогам следствия Росавиация и Минпромторг обязаны составить план мероприятий. Проект правил расследования авиапроисшествий, подготовленный Минтрансом, опубликован для общественного обсуждения.

"Расследование авиационных происшествий и серьезных инцидентов с воздушными судами Российской Федерации и воздушными судами иностранных государств на территории Российской Федерации организует и проводит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов с участием Росавиации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций Российской Федерации", - говорится в тексте документа. Уполномоченный орган создает комиссию по расследованию происшествий.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
На поддержку авиакомпаний направят более 23 миллиардов рублей

Если в течение 30 суток расследование авиационного происшествия не завершено, то комиссия по расследованию должна составить предварительную справку и направить ее по тем же адресам, что и окончательный отчет.

Материалы расследования авиационного происшествия в 10-дневный срок с момента утверждения отчета направляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов, Росавиацию, организацию владельца или эксплуатанта воздушного судна, в ОКБ - разработчик воздушного судна, правоохранительный орган, проводящий предварительное следствие и другие органы. Окончательный отчет без приложений направляется в Минпромторг России, Службу безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, МИД России, если расследовалось авиационное происшествие с иностранным воздушным судном на территории России, а также в государственные органы всех заинтересованных государств.

По результатам расследования разрабатываются мероприятия на основе рекомендаций комиссий по расследованию.

Фото: iStock
Авиабилеты в мире могут подорожать на 50 процентов

Как пояснили "РГ" в Минтрансе, концептуальных изменений проект постановления не предусматривает. Уже действующие правила приводятся в соответствие с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.

Однако этот документ учитывает подписанное Россией и Арменией в ноябре 2018 года соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов (МБРА). По замыслу, к соглашению должны присоединиться также Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Россию в МБРА будет представлять руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Бюро будет уполномочено организовывать и проводить на территории России расследования авиапроисшествий вместо созданного в 1991 году и ныне действующего Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В отличии от МАК МБРА станет проводить расследования не только происшествий, но и серьезных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами, поясняли ранее в Минтрансе.

Замена МАК произойдет после ратификации соглашения о создании Бюро. Законопроект о ратификации соглашения уже внесен в правительство России, отметили в Минтрансе.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Авиакатастрофы Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Роспотребнадзор: Коронавирус теряет свою эффективность при +30 градусах
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Кабмин одобрил поправки в федеральный закон "О полиции"
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам