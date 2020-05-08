Минтранс обновил правила расследования авиапроисшествий

"Расследование авиационных происшествий и серьезных инцидентов с воздушными судами Российской Федерации и воздушными судами иностранных государств на территории Российской Федерации организует и проводит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов с участием Росавиации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций Российской Федерации", - говорится в тексте документа. Уполномоченный орган создает комиссию по расследованию происшествий.

Если в течение 30 суток расследование авиационного происшествия не завершено, то комиссия по расследованию должна составить предварительную справку и направить ее по тем же адресам, что и окончательный отчет.

Материалы расследования авиационного происшествия в 10-дневный срок с момента утверждения отчета направляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов, Росавиацию, организацию владельца или эксплуатанта воздушного судна, в ОКБ - разработчик воздушного судна, правоохранительный орган, проводящий предварительное следствие и другие органы. Окончательный отчет без приложений направляется в Минпромторг России, Службу безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, МИД России, если расследовалось авиационное происшествие с иностранным воздушным судном на территории России, а также в государственные органы всех заинтересованных государств.

По результатам расследования разрабатываются мероприятия на основе рекомендаций комиссий по расследованию.

Как пояснили "РГ" в Минтрансе, концептуальных изменений проект постановления не предусматривает. Уже действующие правила приводятся в соответствие с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.

Однако этот документ учитывает подписанное Россией и Арменией в ноябре 2018 года соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов (МБРА). По замыслу, к соглашению должны присоединиться также Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Россию в МБРА будет представлять руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Бюро будет уполномочено организовывать и проводить на территории России расследования авиапроисшествий вместо созданного в 1991 году и ныне действующего Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В отличии от МАК МБРА станет проводить расследования не только происшествий, но и серьезных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами, поясняли ранее в Минтрансе.

Замена МАК произойдет после ратификации соглашения о создании Бюро. Законопроект о ратификации соглашения уже внесен в правительство России, отметили в Минтрансе.