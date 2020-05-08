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08.05.2020 12:59
Рубрика: Общество

Минздрав: Треть коек для пациентов с коронавирусом в России свободна

Текст: Татьяна Замахина
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единой России" рассказал о размещении в больницах и лечении пациентов с коронавирусом.

Министр сообщил, что в России развернуто 127 тысяч коек для таких пациентов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Из них 95 тысяч коек - это те, которые по требованиям были с реанимационным кислородом подключения для оказания помощи при первичной госпитализации, - сказал министр депутатам. - И дополнительные койки сегодня разворачиваем, они больше ориентированы на долечивание пациентов. И к ним уже более щадящие требования и по персоналу, и по оснащению.

В целом по России перепрофилировано более 10% от общего коечного фонда. Россия имеет достаточный объем коек, чтобы оказать помощь пациентам с COVID-19, резюмировал министр.

Свободны на сегодняшний день остаются 32% коек, уточнил он. При этом более 80 тысяч пациентов с подозрением или с уже подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на лечении.

Мурашко также рассказал, что более 1 200 пациентов с коронавирусной инфекцией - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Общество Здоровье Правительство Минздрав Распространение коронавируса COVID-19

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