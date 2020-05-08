Мишустин: Забота о ветеранах должна быть постоянной и ощутимой

Меры по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны должны быть продолжены и после празднования Дня Победы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Эта работа не должна заканчиваться после 9 мая", - подчеркнул он.

Глава правительства в пятницу провел в режиме онлайн первое публичное совещание после того, как 30 апреля был вынужден уйти на больничный с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Накануне празднования юбилея Победы премьер предложил обсудить меры поддержки ветеранов и выполнение указа президента о единовременных выплатах к празднику. "Мы подготовили все необходимые акты, чтобы ветераны могли получить эти средства вовремя, а также приняли решение о дополнительных мерах их поддержки", - напомнил он.

Поддержка заключается в ремонте домов и квартир, обеспечении жильем нуждающихся, организации медицинской помощи, долговременного ухода. "В ситуации с распространением коронавируса надо уделять им самое пристальное внимание, позаботиться, чтобы у них было все необходимое, а помощь приходила без промедлений", - указал Мишустин.

Эти и другие меры помощи должны действовать и после 9 мая. "Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой. Это, наверно, одна из самых главных обязанностей государства", - сказал глава правительства.

Накануне праздника он поздравил ветеранов с юбилеем великой Победы и пожелал им крепкого здоровья.