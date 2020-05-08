МОК исключил повторный перенос Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил возможность повторного изменения сроков проведения летней Олимпиады в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год.

"Наши японские партнеры и премьер-министр ясно дали понять, что Япония не сможет справиться с отсрочкой, рассчитанной на более поздний срок, чем следующее лето", - говорится в пресс-релизе на официальном сайте МОК, в котором отвечают на вопросы о влиянии коронавируса на спорт.

"Перенос Игр на лето 2021 года без того большой вызов как для оргкомитета, так и для страны в целом, - сказано в сообщении. - Прежде всего, необходимо обеспечить доступность Олимпийской деревни, так как это одна из основ Игр. То же самое относится ко всем спортивным объектам. Тысячи людей должны будут продолжать работать. Все партнер, спонсоры, региональные и местные власти должны будут приложить много совместных усилий. Отсрочка повлечет за собой ограничения и компромиссы со стороны всех участников. Пока у нас нет причин для очередного переноса. Мы уверены, что все сложится и Игры получатся потрясающими".