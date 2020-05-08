"Московские сезоны" запустили виртуальный проект ко Дню Победы

"Московские сезоны" предлагают поздравить ветеранов с Днем Победы, используя технологии дополненной реальности.

В приложении OK Live в соцсети "Одноклассники" появилось пять виртуальных образов времен Великой Отечественной войны, позволяющие перенестись в прошлое. В военных "декорациях", например, можно спеть фронтовые песни или пожелать всем мирного неба над головой. Фоном для эфиров послужат архивные фотоснимки военной Москвы, предоставленные ВДНХ и газетой "Известия".

В приложении доступны пять виртуальных образов: "Пехотинец" в каске, "Боец" в пилотке, "Танкист" в шлеме, "Красноармеец" в шапке-ушанке и "Морской офицер" в фуражке. Примеряя их, можно увидеть себя на фоне старой Москвы. Образы доступны по 11 мая включительно.