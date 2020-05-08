Мурашко: О плато заболевания коронавирусом пока не говорим

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что выписка и поступление пациентов с выявленным коронавирусом в России сбалансировались, но о выходе на "плато" говорить пока рано. И в целом он призвал не спекулировать этим термином.

- Слово "плато" - оно успокаивающее, не нужно так активно на него ориентироваться, - заявил он на заседании президиума фракции "Единая Россия".

Министр уточнил, что баланс поступления и выписки уже уравнивается.

- Определенный период придется с этим жить и система с запасом разворачивает свои мощности, - добавил он.

Глава Минздрава, кроме того, отметил, что показатель смертности из-за коронавирусной инфекции в России свидетельствует о том, что система здравоохранения справляется.

- Медицинский персонал, врачи, медсестры и фельдшеры четко исполняют свой долг в рамках медицинской помощи, минимизируют все риски, - сказал он.