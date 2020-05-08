Музей музыки запустил мультимедийный проект "Музыка героев"

Главным стержнем виртуальной выставки, сотканной из музыки, театра, литературы, фотографий и редких кадров кинохроники, стал аудиоспектакль. Главный герой Андрей, выпускник Московской консерватории, как и многие граждане страны, ушел добровольцем на фронт. В его воспоминаниях и письмах с фронта есть и хранящиеся в памяти фрагменты мирной жизни, и первый бой, и короткий отдых, когда бойцам, чтобы отвлечься, как никогда нужна музыка, и боль за оставшихся в Ленинграде родителей и невесту Надю. Автор аудиоспектакля - выпускница ГИТИС Екатерина Жутаутайте, режиссером выступил режиссер Театра имени Е. Вахтангова Владимир Бельдиян. Главные роли исполнили Егор Морозов и Евгения Афанасьева (в английской версии Станислас Виторт и Ольга Ганкова).

Каждая новое воспоминание героя, каждая новая глава сопровождают оживающие фотографии, уникальные автографы, документы и аудиозаписи из собрания музея, видеохроника военных лет.

Виртуальные посетители узнают о рождении песни "Священная война", под аккомпанемент которой солдаты уходили на фронт. Андрей вспоминает продымленный вокзал и мысленно уносится в совсем недавнее мирное прошлое. "Лунную рапсодию" сменили песни ярости и мести, песни славы и победы - это работа "Песенного штаба", в котором трудились многие композиторы и поэты-песенники.

Военные годы подарили нам много хороших песен "Жди меня", "Темная ночь", "Вася-Василек", "Давай закурим". За каждой из них стоит своя интересная, порой неожиданная история.

А как солдаты ждали приезда "фронтовых бригад"! Любимые многими артисты - Леонид Утесов, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Ирма Яунзем - всю войну ездили с концертами с фронта на фронт.

Отдельная глава под говорящим названием "Голос жизни" посвящена Ленинграду, Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которую 9 августа 1942 года исполнил Симфонический оркестр радиокомитета. Это единственный оркестр, который остался в городе и стал "голосом" блокадного Ленинграда. В первую блокадную зиму оркестр потерял большую часть своих музыкантов. Но оркестр восстановили благодаря музыкантам, оставшимся в городе. О том непростом времени мы "услышим" из уст самих музыкантов. За них будут говорить их воспоминания, письма, фотографии и, конечно же, музыка.

Заключительная глава "Память" посвящена музыкантам, чьи жизни унесла война.

Мультимедийный проект Российского национального музея музыки "Музыка героев" подготовлен при поддержке Министерства культуры РФ и при участии Госфильмофонда России.